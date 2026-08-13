화우, ‘경찰 수사통’ 신재문·김도경 파트너변호사 영입

세줄 요약 법무법인 화우가 경찰 수사 실무를 두루 거친 신재문·김도경 변호사를 파트너로 영입했다. 압수수색과 디지털 포렌식 등 초기 강제수사 대응부터 중대재해, 금융·가상자산 범죄까지 기업 형사 이슈 전반의 선제 대응 역량을 높였다. 화우, 경찰 수사통 변호사 2명 영입

압수수색·포렌식 등 초기 대응 강화

중대재해·가상자산 사건 대응 확대

이미지 확대 사진 왼쪽부터 법무법인 화우 신재문 파트너변호사, 김도경 파트너변호사. 화우 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진 왼쪽부터 법무법인 화우 신재문 파트너변호사, 김도경 파트너변호사. 화우 제공

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법무법인 화우가 경찰 수사 실무 경험을 보유한 신재문, 김도경 변호사를 파트너변호사로 영입했다고 13일 밝혔다.이번 영입으로 화우는 압수수색 등 강제수사 초기 대응부터 중대재해, 금융·가상자산 범죄에 이르기까지 기업 형사 이슈 전반에 걸친 선제적 대응 체계를 구축하게 됐다.신 변호사는 경찰청 특수수사과, 서울경찰청 지능범죄수사대 팀장, 광역범죄수사대 계장 등을 거치며 10년 이상 지능·경제·공공범죄 수사를 총괄해 온 베테랑이다. 압수수색과 디지털 포렌식 등 초기 강제수사 리스크 방어에 강점을 지닌다.김 변호사는 경찰청 변호사 특채로 입직해 서울경찰청 광역수사대 최초의 중대재해수사팀장을 역임했다. 중대재해 및 산업안전 분야는 물론, 대형 가상자산 시세조종 수사와 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 파견 경력을 두루 갖춘 금융·가상자산 수사 전문가다.최근 형사소송법 개정 등으로 경찰 수사 대응의 중요성이 커진 가운데, 화우는 이번 인재 영입을 통해 기업 형사대응그룹의 진용을 한층 견고히 다지게 됐다.