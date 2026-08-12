[포토] 구름 사이 쏟아지는 빛내림

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[포토] 구름 사이 쏟아지는 빛내림

입력 2026-08-12 11:23
수정 2026-08-12 11:23
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세줄 요약
  • 동해안·산지 중심 비 소식, 강원·경북 확대
  • 사흘간 20∼60mm 예상, 부산·울산 빗방울
  • 수도권·남부 폭염 지속, 체감 33도 안팎


수요일인 12일은 동해안을 중심으로 비가 오겠으나 더위는 이어지겠다.

오전부터 강원 동해안·산지에 비가 내리기 시작해 오후부터는 경북 동해안·북동 산지로 강우가 확대되겠다.

예상 강수량은 12∼14일 사흘간 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지 20∼60mm다.

부산·울산에도 오후부터 다음 날 새벽 사이 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

무더위도 이어지겠다.

경기도 일부에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 수도권과 충남권, 남부지방을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르겠다.

낮 기온은 25∼33도로 예보됐다.
온라인뉴스부
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