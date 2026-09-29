“왜 보내야 하나요” 상어 ‘부캉이’ 오늘 집으로…바다 돌아가야 하는 이유

세줄 요약 부산 북항 친수공원 인공 수로에 12일째 머문 상어 부캉이를 오늘 외해로 유도한다. 국립수산과학원은 상태가 안정적이지만 수로의 폭과 수심, 이동 경로가 제한돼 먹이 활동과 자유로운 이동이 어렵다고 봤다. 장기 체류 시 체력 저하 우려도 있어 자연 해역 복귀를 추진한다. 북항 수로 머문 상어 부캉이 외해 유도 시작

수로 환경 한계와 장기 체류 체력 저하 우려

선박·워터 펌프 활용, 실패 시 그물망 검토

이미지 확대 20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. 2026.9.20 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. 2026.9.20 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. 2026.9.20 연합뉴스

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부산 북항 친수공원 인공 수로에 들어와 12일째 머물고 있는 상어 ‘부캉이’를 외해로 돌려보내는 작업이 29일 시작된다.부산시는 이날 오전 10시 선박과 워터 펌프를 활용해 부캉이를 친수공원 밖 바다로 유도한다.지난 18일 부산 동구 북항 친수공원 인공 수로에서 처음 발견된 부캉이는 몸길이 약 3.5m의 무태상어로 추정된다.최근 국립수산과학원의 현장 조사 결과, 부캉이는 정상적으로 유영하고 호흡하는 등 전반적으로 상태가 안정적인 것으로 파악됐다.문제는 부캉이가 머물고 있는 수로의 환경이다. 북항 친수공원 인공 수로는 길이가 약 1.5㎞, 폭은 30~60m다. 수심은 조수 간만에 따라 약 2.5~4m 수준이다. 수로의 폭과 수심, 외해와 연결되는 이동 경로 등의 여건을 고려할 때 먹이 활동과 자유로운 이동에는 제약이 있는 것으로 관계기관은 판단했다.특히 수로에 머무르는 것이 장기화하면 체력이 점차 떨어질 수 있어 자연 해역 복귀 유도가 결정됐다.이번 작업은 국립수산과학원을 중심으로 부산시, 부산항만공사, 부산시설공단, 해양경찰, 소방, 경찰, 동구 등 관계기관이 공동으로 추진한다.시와 관계기관은 먼저 선박과 워터 펌프를 활용해 수로 안쪽에서 외해 방향으로 부캉이의 이동을 유도한다.이 방식은 2004년 미국 매사추세츠 염습지에 고립된 백상아리를 외해로 유도한 구조 사례를 참고했다. 상어를 직접 포획하거나 물리적으로 자극하는 대신 스스로 이동하도록 유도하는 것이다.해경의 4.6t급 단정과 3t급 구조정이 투입돼 각각 워터 펌프로 물을 뿜어 부캉이를 외해 쪽으로 유도할 예정이다. 소방 구조 보트 2척도 참가한다.인공 수로 외부에는 해경 구조정과 중앙해양특수구조단이 배치돼 부캉이가 외해로 나갔는지 확인하고, 만일의 경우에 대비한다.만약 이 방법이 실패로 돌아갈 경우, 인공 수로 폭과 깊이에 맞게 제작한 그물망으로 부캉이를 외해로 유도할 계획이다. 다만, 그물망을 이용한 작업은 제작 시간 등을 고려할 때 시간이 다소 걸릴 전망이다.시는 구조 과정에서 부캉이의 건강 상태를 계속 확인하고, 과도한 스트레스를 받지 않도록 구조 방식과 속도를 조정할 예정이다. 유도 작업에 많은 시민이 몰릴 가능성에 대비해 현장 안전 관리에도 나설 계획이다.