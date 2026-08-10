[포토] 광복절 맞이 서울꿈새김판 단장

세줄 요약
- 서울시, 광복절 맞아 서울꿈새김판 새 단장
- 태극기와 광복의 기쁨 담은 문안 게시
- 순국선열 감사와 희망 메시지 전달
서울시는 81주년 광복절을 앞두고 서울도서관 외벽 대형 글판인 ‘서울꿈새김판’을 10일 새로 단장했다고 밝혔다.
꿈새김판에는 “태극기 바람에 가장 시원했던 1945년 그날. 광복의 기쁨, 계속 이어갑니다”라는 문안이 게시됐다.
이와 함께 푸른 하늘을 배경으로 바람에 힘차게 휘날리는 태극기를 담아 광복의 감동과 희망의 메시지를 표현했다고 시는 설명했다.
시는 서울꿈새김판을 통해 계절과 주요 정책, 국가기념일 등에 맞춰 다양한 메시지를 시민들에게 전달하고 있다.
윤수혁 서울시의원, 제81주년 광복절 맞아 소공동서 태극기 나눔 행사 동참
윤수혁 서울시의회 의원(중구 제2선거구)이 제81주년 광복절을 앞두고 지난 7일 서울 중구 소공동 주민센터 앞에서 열린 태극기 나눔 행사에 참여했다. 중구 재향군인회가 주관한 이번 행사는 ‘태극기 달기, 나라 사랑의 시작입니다’라는 슬로건 아래 일상 속 태극기 게양 문화를 넓히고자 기획됐다. 이날 윤 의원은 재향군인회 회원들과 함께 소공동 일대를 찾은 시민들에게 직접 태극기를 나누어 주며 다가오는 광복절에 태극기를 달아줄 것을 따뜻하게 독려했다. 오피스가 밀집한 소공동 특성을 살려 출근길 시민을 대상으로 진행된 이날 캠페인에서, 참석자들은 게양용 태극기를 직접 건네며 “광복절에는 각 가정과 사무실에 태극기를 달아 달라”고 요청했다. 윤 의원은 “선열들의 희생 위에 오늘의 대한민국이 있다”며 “광복절 아침 곳곳에 걸린 태극기 한 장 한 장이 곧 나라 사랑의 표현인 만큼, 주민 여러분께서도 함께해 주시길 바란다”고 말했다. 이어 “지역의 보훈·안보 활동에 힘을 보태고, 나라 사랑의 가치가 생활 속에 뿌리내릴 수 있도록 꾸준히 함께하겠다”고 덧붙였다. 한편, 윤 의원은 20여 년간 배우로 활동해 온 문화예술계 출신으로 현장을 누비며 꾸준한 지역 소통과 활
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김형래 서울시 홍보기획관은 “이번 광복절편 꿈새김판을 통해 독립을 위해 헌신한 순국선열에 대한 감사와 광복의 기쁨을 다시 한번 되새기며 시민들 마음만큼은 시원하고 뜻깊은 시간이 되길 기대한다”고 말했다.
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