경북 동해안 세계지질공원, 한·일 청소년 국제교류 무대로 떴다

세줄 요약 경북 동해안 유네스코 세계지질공원에서 한·일 청소년 국제교류 프로그램이 처음 운영됐다. 일본 산인해안 지역 고등학생과 경북 청소년들은 주상절리, 화석산지 등을 탐방하며 동해 형성과 지질유산 보전의 필요성을 배웠고, 교류 토론으로 상호 이해를 넓혔다. 한·일 청소년 지질공원 교류 프로그램 첫 운영

주상절리·화석산지 탐방, 지질유산 가치 체험

보전·활용 토론과 문화 소개로 상호 이해 확대

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경북 동해안 유네스코 세계지질공원이 한·일 청소년들의 국제교류 무대로 활용돼 관심을 모았다.경북도는 동해안 유네스코 세계지질공원에서 3박 4일 일정으로 ‘한·일 지질공원 청소년 교류 프로그램’을 운영했다고 7일 밝혔다.지난 5일부터 4일간 진행된 이번 프로그램에는 일본 산인해안 유네스코 세계지질공원 지역 고등학생 6명과 지질공원 관계자 등 10명이 참가했다.(사진)이들은 경북 동해안 지질공원 사무국 관계자와 지역 고등학생들과 함께 현장학습과 청소년 교류 활동을 진행했다.참가자들은 경주 양남 주상절리와 골굴사, 포항 호미곶과 여남동 화석산지 등 동해안 대표 지질명소를 탐방하며 동해의 형성 과정을 배우고 지질유산의 가치와 보전 필요성을 체험했다.또 세계지질공원의 보전과 활용 방안을 주제로 토론을 벌이고 양국의 자연환경과 문화를 소개하는 교류 프로그램을 통해 상호 이해를 넓혔다.도는 미래세대 간 국제교류를 통해 경북 동해안 세계지질공원의 국제적 위상을 높이고 지속 가능한 지질관광과 지역 활성화 기반을 마련하기 위해 이번 프로그램을 처음 기획했다.도는 앞으로도 한국과 일본 세계지질공원 간 협력 네트워크를 확대하고 교육·관광·문화 분야의 지속 가능한 국제교류 기반을 구축해 나갈 계획이다.한편 경북 동해안 유네스코 세계지질공원은 포항·경주·영덕·울진을 아우르는 2693.69㎢ 규모의 국내 최대 광역형 지질공원이다. 2025년 4월 유네스코 세계지질공원으로 지정됐으며, 주상절리와 화석산지, 해안단구 등 지질명소 29곳을 보유하고 있다.