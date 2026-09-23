KF-21에 국산 장거리 미사일 단다…한화에어로·KAI 협력 ‘수출 정조준’

장거리공대공유도탄 협력 MOU

글로벌 방산업계 무장 통합 추세

이미지 확대 공군은 22일 국산 전투기 KF-21 ‘보라매’ 1호기가 처음 도입됐다고 밝혔다. 한국항공우주산업(KAI)이 KF-21를 이날 인도한 것은 2015년 12월 개발 착수 이후 약 10년 9개월 만이다. 사진은 보라매 1호기의 모습.

공군 제공 닫기 이미지 확대 보기 공군은 22일 국산 전투기 KF-21 ‘보라매’ 1호기가 처음 도입됐다고 밝혔다. 한국항공우주산업(KAI)이 KF-21를 이날 인도한 것은 2015년 12월 개발 착수 이후 약 10년 9개월 만이다. 사진은 보라매 1호기의 모습.

공군 제공

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

세줄 요약 한화에어로스페이스와 KAI가 KF-21 보라매에 국산 장거리 공대공 유도탄을 성공적으로 통합하기 위해 손잡았다. 양사는 체계개발과 전력화를 지원하고, 향후 전투기와 무장을 묶은 패키지 수출 가능성도 키우겠다는 구상이다. KF-21용 국산 장거리 공대공 유도탄 협력 강화

한화에어로스페이스·KAI, 체계개발 MOU 체결

전투기-무장 패키지 수출 경쟁력 제고 구상

2026-09-24 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 장거리 공대공 유도탄 등 국산 항공무장을 KF-21 ‘보라매’에 성공적으로 통합하기 위해 협력을 강화한다. 각 방산 기업의 특화된 사업 영역을 결합해 국산 항공 무장의 경쟁력을 강화하고 향후 수출 경쟁력까지 키우겠다는 구상이다.한화에어로스페이스와 KAI는 ‘장거리 공대공 유도탄 체계개발 사업 성공을 위한 상호협력 양해각서(MOU)’를 맺었다고 23일 밝혔다. 양사는 이를 토대로 국산 항공무장의 안정적인 개발과 KF-21 통합·전력화를 지원할 계획이다.장거리 공대공 유도탄 사업은 국산 전투기 KF-21에 탑재할 장거리 공대공 무장을 국내 기술로 확보하는 사업이다. 국방과학연구소(ADD) 주관으로 올해부터 2033년까지 약 7535억원을 투입해 체계개발을 진행한다. 정부는 국산 유도탄 확보를 통해 향후 KF-21과 무장을 묶은 패키지 수출도 가능할 것으로 기대하고 있다. 현재 체계개발에 참여할 시제업체 선정 절차도 진행 중이다.한화와 KAI는 국산 항공기 개발·생산 분야에서 지속적으로 협력하고 있다. 지난 2월 ‘K-방산 글로벌 경쟁력 강화를 위한 미래 핵심 사업 공동 협력 협약’을, 같은 달 사우디아라비아 리야드 방산전시회(WDS)에서 ‘항공무장 사업협력 업무협약’을 맺어 항공기-무장 통합과 수출 공동 마케팅에 협력하기로 했다. KF-21과 관련해 한화는 항공엔진, 착륙장치, 비행조종·제어장치, 능동위상배열(AESA) 레이다, 표적추적장비(EO-TGP, IRST), 임무컴퓨터(MC) 등 주요 계통 사업에 참여 중이다.장기적으로 ‘패키지 수출’도 노린다. KAI의 항공기 수출 네트워크와 한화에어로스페이스가 K9 자주포와 천무 등을 통해 구축한 글로벌 방산 네트워크를 결합하면 전투기와 항공무장을 묶어 해외 수출까지 확장할 수 있다는 것이다.한화에어로스페이스는 장거리 공대공 유도탄 체계개발 사업 참여를 위한 기술 역량 확보에 지속적으로 투자해 왔다. 현재 ADD와 KF-21 전투기와 공대공 유도탄 간 연동 기술을 개발하고 있다. 전투기와 유도탄을 안정적으로 연동·운용하기 위한 핵심 기술로, 내년 상반기 개발 완료가 목표다. 한화에어로스페이스는 “이번 사업은 한화에어로스페이스의 유도무기 포트폴리오를 공대공 영역까지 확장한다는 의미도 있다”고 설명했다.최근 글로벌 방산업계는 기업 간 협력을 통해 플랫폼과 무장·전자장비·생산 역량을 결합하며 규모를 키우고 있다. 국내에서도 KF-21을 중심으로 항공 플랫폼과 무장 분야 협력이 가속화할 것이라는 전망이 나온다. KAI는 앞서 LIG D＆A, 현대로템과도 항공무장 사업 관련 업무협약을 체결했다. 방산업계 관계자는 “해외도 프로젝트 단위에서 방산 기업 협력이 확대되는 추세”라고 말했다.