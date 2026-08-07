양양 ‘친절 맛집’은 여기…이달말까지 설문조사

세줄 요약 양양군이 관광 이미지 제고를 위해 이달 말까지 음식점 친절도 설문조사를 실시한다. 네이버폼으로 주민과 관광객이 참여하며, 인사·응대·말투·메뉴 설명, 가격표와 원산지 표시, 청결 상태를 조사한다. 군은 결과를 토대로 분야별 개선책을 추진할 계획이다. 관광 이미지 제고 위한 친절도 설문조사 실시

네이버폼 통해 주민·관광객 누구나 참여 가능

인사·응대·말투·메뉴 설명 등 항목 조사

이미지 확대 강원 양양군이 실시하는 음식점 친절도 조사 안내 포스터. 양양군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 양양군이 실시하는 음식점 친절도 조사 안내 포스터. 양양군 제공

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강원 양양군은 관광 이미지 제고를 위해 이달 말까지 ‘음식점 친절도 설문조사’를 실시한다고 7일 밝혔다.조사는 네이버폼에서 진행되고, 주민과 관광객 누구나 참여할 수 있다. 출입 시 인사, 친절한 응대, 부드러운 말투, 이해하기 쉬운 메뉴 설명 등이 주요 조사 항목이다. 또 가격표와 원산지 정보 표시, 청결 상태 등도 조사한다.군은 조사 결과를 바탕으로 분야별 개선책을 수립해 추진할 계획이다.양양에는 일반음식점 942개, 휴게음식점 191개, 제과점영업 13개 등 총 1146개의 식품접객업소가 운영 중이다.군 관계자는 “음식과 서비스가 관광지 이미지를 결정하는 중요 요소가 되고 있다”며 “친절하고 신뢰할 수 있는 외식 환경을 조성해 관광도시 양양의 이미지를 높이겠다”고 말했다.