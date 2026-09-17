전처 집 침입해 흉기 휘두른 50대…징역 3년

세줄 요약 만취한 50대가 이혼한 전처의 대구 아파트에 창문으로 침입해 부엌 흉기로 머리를 여러 차례 내리친 혐의로 징역 3년을 선고받았다. 법원은 칼등 사용과 우발성을 고려해 살인 의도는 단정하지 않았다. 전처 아파트 무단 침입, 흉기 휘두른 50대 징역형 선고

이혼 뒤 연락 거부·외도 의심이 범행 동기로 조사

법원, 칼등 사용·우발성 고려해 살해 의도는 부정

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만취 상태로 전처가 사는 아파트에 무단 침입해 흉기를 휘두른 50대가 징역형을 선고받았다.대구지법 서부지원 형사1부(부장 도정원)는 살인미수 혐의로 재판에 넘겨진 A(55)씨에게 징역 3년을 선고했다고 17일 밝혔다.A씨는 지난 3월 19일 전처 B(45)씨가 거주하는 대구의 한 아파트에 창문을 통해 몰래 들어가 부엌에 있던 흉기로 B씨의 머리를 수차례 내리친 혐의로 재판에 넘겨졌다.조사 결과 A씨는 이혼한 B씨가 자신의 연락을 받지 않자, 다른 남자를 만난다고 의심해 범행을 저지른 것으로 드러났다. 당시 B씨가 방 안으로 대피한 사이 두 사람의 딸이 집으로 들어오면서 A씨는 현장에서 달아났다.재판부는 “피의자가 칼날이 아닌 칼등으로 B씨의 머리를 내리친 점 등을 고려할 때 살해의 목적이나 의도가 있었다고 보기는 어렵다”며 “술에 취한 상태에서 우발적으로 범행을 저지른 점 등을 참작했다”고 양형 이유를 설명했다.