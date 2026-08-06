음주단속 거부 40대男, 시속 165㎞로 중앙선 넘나들며 도주… 추격전 끝 체포

세줄 요약 전북 익산에서 만취 상태로 운전하던 40대가 경찰의 정차 명령을 무시하고 시속 165㎞로 달아났다. 신호 위반과 중앙선 침범을 반복하며 14㎞가량 도주했지만, 경찰이 예상 경로를 막아 10여분 만에 현행범으로 체포했다. 음주단속 거부 뒤 시속 165㎞ 도주

신호 위반·중앙선 침범 난폭운전

10여분 추격전 끝 현행범 체포

이미지 확대 지난달 28일 전북 익산시에서 경찰의 정차 명령을 무시한 채 시속 165㎞로 난폭운전을 일삼으며 도주한 40대 만취 운전자(왼쪽)가 10여분간의 추격전 끝에 체포되고 있다. 전북경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 28일 전북 익산시에서 경찰의 정차 명령을 무시한 채 시속 165㎞로 난폭운전을 일삼으며 도주한 40대 만취 운전자(왼쪽)가 10여분간의 추격전 끝에 체포되고 있다. 전북경찰청 제공

지난달 28일 전북 익산시에서 40대 만취 운전자가 경찰의 정차 명령을 무시한 채 시속 165㎞로 난폭운전을 일삼으며 도주하고 있다. 전북경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 28일 전북 익산시에서 40대 만취 운전자가 경찰의 정차 명령을 무시한 채 시속 165㎞로 난폭운전을 일삼으며 도주하고 있다. 전북경찰청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰의 정차 명령을 무시하고 시속 165㎞로 도망치며 난폭운전을 일삼은 40대 만취 운전자가 추격전 끝에 경찰에 붙잡혔다.전북 익산경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 A씨를 조사 중이라고 6일 밝혔다.A씨는 지난달 28일 오전 1시 39분쯤 익산시 마동에서 금마면까지 14㎞가량을 음주 상태로 과속, 신호 위반 등 난폭운전을 한 혐의를 받는다.당시 목격자로부터 ‘음주운전 의심 차량이 있다’는 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨의 차량을 발견하고는 차를 세우라고 명령했지만 A씨는 되레 갑자기 속도를 올리며 경찰을 따돌리려 했다.A씨는 시속 165㎞로 초과속 주행을 하면서 도주했다. 이 과정에서 신호 위반, 중앙선 침범 등 난폭운전도 일삼았다.경찰은 추가로 순찰차를 A씨의 예상 이동 경로에 배치했고, 10여분간 뒤를 쫓은 끝에 A씨의 차를 멈춰 세워 현행범 체포했다.당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상인 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 “현장 경찰관들의 끈질긴 추격으로 도주 포기를 유도해 음주 운전자를 검거하고 2차 사고를 막게 됐다”고 말했다.