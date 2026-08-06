음주단속 거부 40대男, 시속 165㎞로 중앙선 넘나들며 도주… 추격전 끝 체포

세줄 요약
- 음주단속 거부 뒤 시속 165㎞ 도주
- 신호 위반·중앙선 침범 난폭운전
- 10여분 추격전 끝 현행범 체포
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지난달 28일 전북 익산시에서 경찰의 정차 명령을 무시한 채 시속 165㎞로 난폭운전을 일삼으며 도주한 40대 만취 운전자(왼쪽)가 10여분간의 추격전 끝에 체포되고 있다. 전북경찰청 제공
경찰의 정차 명령을 무시하고 시속 165㎞로 도망치며 난폭운전을 일삼은 40대 만취 운전자가 추격전 끝에 경찰에 붙잡혔다.
전북 익산경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 A씨를 조사 중이라고 6일 밝혔다.
A씨는 지난달 28일 오전 1시 39분쯤 익산시 마동에서 금마면까지 14㎞가량을 음주 상태로 과속, 신호 위반 등 난폭운전을 한 혐의를 받는다.
당시 목격자로부터 ‘음주운전 의심 차량이 있다’는 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨의 차량을 발견하고는 차를 세우라고 명령했지만 A씨는 되레 갑자기 속도를 올리며 경찰을 따돌리려 했다.
A씨는 시속 165㎞로 초과속 주행을 하면서 도주했다. 이 과정에서 신호 위반, 중앙선 침범 등 난폭운전도 일삼았다.
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지난달 28일 전북 익산시에서 40대 만취 운전자가 경찰의 정차 명령을 무시한 채 시속 165㎞로 난폭운전을 일삼으며 도주하고 있다. 전북경찰청 제공
경찰은 추가로 순찰차를 A씨의 예상 이동 경로에 배치했고, 10여분간 뒤를 쫓은 끝에 A씨의 차를 멈춰 세워 현행범 체포했다.
당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상인 것으로 확인됐다.
경찰 관계자는 “현장 경찰관들의 끈질긴 추격으로 도주 포기를 유도해 음주 운전자를 검거하고 2차 사고를 막게 됐다”고 말했다.
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