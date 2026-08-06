춘천에 장애아동어린이집…10일 개원

세줄 요약 춘천시가 교동 커뮤니티돌봄센터를 리모델링한 시립하나어린이집을 10일 개원한다. 장애 영유아 33명을 대상으로 무장애 공간, 전문치료실, 실외놀이터를 갖추고 특수교사와 언어치료사가 상주하며 발달 단계별 보육·치료를 운영한다. 시립하나어린이집 10일 개원 예정

장애 영유아 맞춤 보육·치료 제공

무장애 공간·전문치료실·놀이터 조성

이미지 확대 강원 춘천시가 10일 개원하는 시립하나어린이집. 춘천시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 춘천시가 10일 개원하는 시립하나어린이집. 춘천시 제공

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강원 춘천시는 장애 영유아 전문 보육시설인 시립하나어린이집을 오는 10일 개원한다고 6일 밝혔다.하나어린이집은 교동 커뮤니티돌봄센터를 리모델링해 연면적 230㎡ 규모로 조성했다. 주요 시설은 연령별 보육실과 전문치료실, 실외놀이터이다.원아들의 안전성과 이동 편의를 위해 내부 문턱을 없앤 무장애 공간으로 지었고, 외부에 비상대피 경사로도 설치했다.하나어린이집에서는 특수교사와 언어치료사가 상주하며 언어·인지·감각통합 등 아동의 발달 단계에 맞춘 맞춤형 보육·치료 프로그램을 운영한다. 원아 정원은 33명이다.육동한 시장은 “아이 한 명, 한 명에게 꼭 필요한 보육과 돌봄을 제공하는 것이 공공의 역할”이라며 “장애 아동과 가족이 안심하고 생활할 수 있는 보육환경을 만들어 아이 키우기 좋은 도시를 실현해 나가겠다”라고 말했다.