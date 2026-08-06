부산시, 개항기 한·일 외교기록 담은 국역조선사무서 6권 발간

세줄 요약 부산시가 개항기 한일 외교기록을 담은 국역조선사무서 6권을 발간했다. 이번 권은 재부산일본총영사관이 정리한 조선사무서 17~20권을 번역한 것으로, 1872년부터 1873년 4월까지의 외교문서와 일본 외교관의 조선 방문, 초량관 근무, 무역 관련 정보가 담겼다. 부산사료총서 제33집 국역조선사무서 6권 발간

재부산일본총영사관 편찬 외교문서 17~20권 번역

개항기 부산 대외관계·한일 외교사 연구 자료

이미지 확대 국역조선사무서 6권 표지. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 국역조선사무서 6권 표지. 부산시 제공

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부산시는 부산 관련 사료 국역 성과물인 부산사료총서 제33집 국역조선사무서 6권을 발간했다고 6일 밝혔다.이번에 발간한 국역조선사무소 6권은 조선과 관계된 외교 문서를 개항 이후 부산에 설치된 ‘재부산일본총영사관’이 정리해 엮은 조선사무서 17~20권을 번역한 것이다.재부산일본총영사관은 1876년 2월 조일수호조규 체결로 설치됐다. 이후 한일 외교문헌을 체계적으로 정리할 필요성이 제기되면서 재부산일본총영사관은 1867년부터 1874년까지 왜관에서 외교 업무를 담당한 관계자들의 보고서와 일본 외무성 관료 간의 보고·지시, 태정관의 지시 등을 수집해 연월별로 정리해 총 29권의 문헌으로 편찬했다.조선사무서에는 동래부의 대일 정책과 외교 현안의 변화 과정을 보여주는 자료가 수록돼 있어 개항기 전후 부산의 대외관계와 . 이를 통해 개항기 전후 부산의 대외관계, 한일 외교사를 이해하는 데 중요한 문헌으로 여겨진다. 조선사무서 국역은 9권으로 구성해 진행할 예정이며 2029년 완간 예정이다.이번에 발간한 국역조선사무서 6권에는 1872년부터 1873년 4월까지 외교문서가 수록돼 있으며, 당시 일본 외교관의 조선 방문과 초량관 근무, 조선과의 무역 관련 정보 등을 파악할 수 있다. 국역조선사무서 6권은 시내 공공도서관, 부산시 홈페이지(https://www.busan.go.kr) 또는 부산광역시사편찬위원회 홈페이지(bssisa.com)에서 볼 수 있다.