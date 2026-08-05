경북 경주 솔거미술관에서 작가 노보 특별전…‘호기심의 방’ 개최

세줄 요약 경북 경주 솔거미술관에서 아티스트 노보의 특별전 ‘호기심의 방’을 8일부터 다음 달 27일까지 연다. 나이키·아미 등과 협업해온 작가는 회화, 오브제, 믹스드 미디어로 일상 사물과 기억을 새롭게 풀어낸 연작을 선보인다. 경주 솔거미술관, 노보 특별전 개최

‘호기심의 방’으로 사물과 기억 재해석

회화·오브제·믹스드 미디어 연작 소개

이미지 확대 노보 작가 특별 개인전인 ‘호기심의 방’(Cabinet of Curiosity) 전시 포스터. 경북문화관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 노보 작가 특별 개인전인 ‘호기심의 방’(Cabinet of Curiosity) 전시 포스터. 경북문화관광공사 제공

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나이키, 아미 등 글로벌 브랜드와 협업으로 주목받는 아티스트 노보(NOVO)가 경북 경주 솔거미술관에서 특별 개인전을 선보인다.경북문화관광공사는 솔거미술관에서 오는 8일부터 다음 달 27일까지 2026 동시대 미술 기획전으로 노보 작가의 ‘호기심의 방’(Cabinet of Curiosity) 전시를 개최한다고 5일 밝혔다.노보 작가는 최근 스니커즈 브랜드 세븐에잇언더와 협업한 에디션을 도쿄 유명 편집숍에서 선보이는 등 글로벌 무대에서 러브콜을 받고 있다. 이번 전시를 통해 회화, 오브제, 믹스드 미디어 등 한층 깊어진 연작을 소개한다.호기심의 방은 익숙한 공간 속 사물에 대한 새로운 호기심에서 출발한다. 희귀한 수집품을 모아두는 고전적 의미를 넘어 작가가 바라본 사물과 감정, 시간이 축적된 자전적 세계를 평면과 공간 속에 구성해냈다.김남일 사장은 “노보 작가는 일상의 사물과 기억을 자신만의 감각적인 시선으로 재구성하며 장르를 넘나드는 독창적인 작가”라며 “관람객들이 익숙한 것들을 새로운 시선으로 바라보고 현대미술의 친근하고 다채로운 가능성을 경험하길 기대한다”고 말했다.