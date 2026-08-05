“수사 기간 줄이고 송치 심사 강화”… 경찰, 국민 우려 넘어라

‘형소법 개정’ 경찰의 과제

이미지 확대 전국 경찰 지휘부 회의 유재성 경찰청장 직무대행 주재로 4일 서울 서대문구 경찰청에서 전국 경찰 지휘부 화상회의가 열리고 있다. 이번 회의는 지난달 31일 국회 본회의를 통과한 수사·기소 분리와 검찰의 수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안의 주요 내용을 공유하고 후속 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전국 경찰 지휘부 회의 유재성 경찰청장 직무대행 주재로 4일 서울 서대문구 경찰청에서 전국 경찰 지휘부 화상회의가 열리고 있다. 이번 회의는 지난달 31일 국회 본회의를 통과한 수사·기소 분리와 검찰의 수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안의 주요 내용을 공유하고 후속 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

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세줄 요약 검사 수사권을 전면 폐지하는 형사소송법 개정안이 국무회의를 통과하면서 경찰이 후속 대응에 속도를 냈다. 전문가들은 부실 수사와 사건 지연을 막기 위해 송치 전 심사 강화, 수사 매뉴얼 정비, 인력 재배치, 검경 협업 절차 구체화가 필요하다고 지적했다. 검사 수사권 폐지로 경찰 책임 확대

송치 전 심사·수사 매뉴얼 정비 필요

인력 재배치와 검경 협업 재설계 과제

2026-08-05 3면

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검사의 수사권을 전면 폐지하는 형사소송법 개정안이 4일 국무회의를 통과하면서 경찰도 후속 준비 작업에 속도를 내고 있다. 경찰 수사의 한계를 메워온 검사의 보완수사 기능이 사라진 데 대한 우려가 나오는 가운데, 오는 10월 법 시행까지 얼마나 촘촘한 대응책을 마련하느냐가 새 형사사법 체계의 성패를 좌우할 것이란 분석이 나온다.유재성 경찰청장 직무대행은 이날 전국 지휘부 화상회의를 열고 수사권 확대에 따른 경찰 책임 강화와 통제 장치 마련 방안을 논의했다. 수사의 완결성과 전문성을 높이기 위한 중대범죄수사청·공소청과의 협력 강화, 경찰 비위와 권한 남용 방지를 위한 내부 통제 방안 등을 점검했다.유 직무대행은 “새로운 형사사법 체계가 성공적으로 안착할 수 있도록 조직의 명운을 걸고 준비하겠다”고 밝혔다.전문가들은 먼저 ‘수사 완결성 확보’를 위해서는 구체적인 실행 로드맵이 필요하다고 지적했다. 검사의 검증 기능이 약화하면서 부실 수사와 사건 지연에 대한 우려가 커지는 만큼, 송치 전 심사 체계와 수사 매뉴얼을 어떻게 정비할지 명확한 계획을 내놔야 한다는 것이다.김영식 순천향대 경찰행정학과 교수는 “부실 수사의 견제 장치로 둔 현행 경찰 수사심의위원회는 송치 이후 사후 심사에 그치는 경우가 많고 실효성도 떨어진다”며 “심의위 의결과 검토 절차를 강화하는 등 국민이 납득할 수 있는 실질적인 견제 장치를 마련해야 한다”고 말했다.수사 인력과 조직 운영 방식 재설계도 주요 과제로 꼽힌다. 보완수사 요구 증가로 인한 사건 적체 가능성에 대비해 수사 인력을 어디에, 어떻게 배치할지 다시 설계해야 한다는 것이다. 국가수사본부는 우선 내부 인력 1900여명을 수사 부서에 재배치하고, 추가 인력 확보도 추진할 계획이다.다만 인력 증원만으로는 한계가 있다. 사건 부담과 낮은 보상, 기획·인사 등 비수사 분야 중심의 승진 구조가 숙련된 수사관 육성의 걸림돌이 됐기 때문이다. 조직 구조와 업무 배분, 승진 체계 전반을 손봐야 한다는 뜻이다.이윤호 동국대 경찰행정학과 교수는 “지금 경찰에 필요한 것은 사람 수가 아니라 제대로 수사할 수 있는 역량을 갖춘 인력”이라며 “행정·관리 업무에 치우친 조직을 현장 중심으로 바꾸고, 사건 난이도에 따른 인력 운영과 승진 구조까지 함께 개편해야 한다”고 강조했다.경찰과 검사 간 협업 체계 재정립도 시급한 과제다. 수사와 기소가 분리되면서 기관 간 책임 공방이나 보완수사 요구 반복에 따른 ‘사건 핑퐁’ 우려가 커지는 만큼, 사건 협의와 소통 절차를 구체화해야 한다는 것이다.서울고검 부장검사 출신 박찬록 법무법인 해송 변호사는 “검사는 수사권이 없어 사건을 송치받더라도 ‘내 사건’이라는 책임감을 발휘하기 쉽지 않고, 수사 주체인 경찰과 충분한 대화 없이 보완수사 요구만 반복하면 사건 맥락을 놓칠 수 있다”고 밝혔다.이 같은 우려와 관련해 유 직무대행은 공소시효가 임박한 모든 사건은 시효 만료 3개월 전부터 공소청과 의무적으로 협의해 처벌 공백을 막겠다고 밝혔다.