장동혁 “검찰 해체 사필귀정? 이재명 정권 끝내는 게 사필귀정”

“검찰 해체·보완수사권 사고”

“권력자가 법망 피하는 세상”

“하루빨리 李정권 끌어내려야”

“대한민국 정상화의 유일한 길”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 당 대표가 4일 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 당 대표가 4일 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 안주영 전문기자

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 검찰 보완수사권 폐지 발언을 두고 강하게 반발했다. 그는 검찰 해체가 국민 보호에 도움이 되는지 따지며, 피해자 억울함을 더 키울 수 있다고 지적했다. 또 국민 피해가 커지면 저항도 커질 것이라고 경고했다. 검찰 보완수사권 폐지 발언에 정면 반발

국민 피해 확산 시 저항 확대 경고

이재명 정권 종식이 사필귀정 주장

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장동혁 국민의힘 대표는 5일 이재명 대통령이 검찰의 보완수사권 폐지를 ‘사필귀정’이라고 한 데 대해 “앞으로 국민 피해가 확산되면 국민의 저항은 더 커질 것”이라며 “결국 진짜 ‘사필귀정’은 이재명 정권을 끝내는 것”이라고 경고했다.장 대표는 이날 페이스북에 “이 대통령에게 고사성어 공부를 다시 하라고 권하고 싶다”며 “검찰 해체가 지금보다 국민을 더 잘 보호하는 방법인가. 보완수사권 폐지가 피해자들의 억울함을 더 잘 풀어주는 방법인가”라고 반박했다.이어 장 대표는 “범죄자가 더 보호받는 세상, 권력자들이 법망을 피하는 세상, 억울한 피해자들의 눈물이 강물을 이루는 세상, 이런 나라를 만드는 것이 결코 ‘사필귀정’일 수 없다”고 지적했다.이 대통령이 전날 국무회의에서 보완수사권을 폐지하는 형사소송법 개정안을 의결하며 ‘잘못된 부분이 있다면 신속히 보완하겠다’고 발언한 데 대해선 “사고 치고 뒤늦게 제도를 보완한들, 국민의 피해는 보완될 수 없다”라며 “돌이킬 수 없는 국민의 피해를 어떻게 책임질 것인가”라고 반박했다.장 대표는 또 “국민의 60% 이상이 보완수사권 폐지에 반대하고 있다. 찬성하는 국민은 30% 남짓”이라며 “이재명 정권을 하루라도 빨리 끌어내리는 것, 그것이 대한민국을 정상화하는 유일한 길”이라고 했다.