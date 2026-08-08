“다 한글 쓰레기” 日서 ‘안산 종량제봉투’가 왜…“전 세계에 알릴 것” [월드픽]

세줄 요약 일본 나가노현 가미코치에서 한국어가 적힌 쓰레기가 대량 발견돼 충격을 줬다. 산장 측은 안산시 종량제봉투에 음식물과 생활쓰레기가 섞여 버려졌다며, 자연을 지키기 위해 국경을 넘어 이 사실을 알리겠다고 했다. 가미코치서 한국어 표기 쓰레기 대량 발견

안산 종량제봉투에 음식물·생활쓰레기 혼합

산장 측, 국경 넘어 규칙 준수와 계도 당부

이미지 확대 ‘일본의 북알프스’ 나가노현 마쓰모토시 가미코치에서 발견된 기 안산시의 20ℓ짜리 쓰레기종량제 규격봉투. 여기에는 종이, 플라스틱, 음식물 쓰레기, 캔, 병 등의 섞인 대량의 쓰레기가 버려져 있었다. 도쿠사와엔 산장 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 ‘일본의 북알프스’ 나가노현 마쓰모토시 가미코치에서 발견된 기 안산시의 20ℓ짜리 쓰레기종량제 규격봉투. 여기에는 종이, 플라스틱, 음식물 쓰레기, 캔, 병 등의 섞인 대량의 쓰레기가 버려져 있었다. 도쿠사와엔 산장 인스타그램 캡처

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트레킹 코스로 유명한 ‘일본의 북알프스’ 나가노현 마쓰모토시 가미코치에서 한국어가 적힌 쓰레기가 대량으로 발견돼 충격을 주고 있다.가미코치에 위치한 산장 도쿠사와엔은 최근 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “여름 등산 시즌을 맞아 많은 고객분들께서 찾아주시는 한편 쓰레기 무단 투기도 눈에 띄게 늘었다”며 “이번에 확인된 쓰레기 대부분은 한글로 표기된 상품”이라고 밝혔다.산장 측에 따르면 종이, 플라스틱, 음식물 쓰레기, 캔, 병 등이 섞인 대량의 쓰레기가 경기 안산시의 20ℓ짜리 쓰레기 종량제 봉투에 담겨 버려져 있었다. 여기에는 생고기, 김치, 라면과 같은 식품도 있었다.산장 측은 “(쓰레기를) 수거할 때마다 정말 슬픈 마음이 든다”며 “지금으로서는 속수무책인 상황”이라고 토로했다.이어 “물론 일본인을 비롯해 세계 각지에서 찾아와 주시는 대부분의 고객분들은 규칙을 지키며 자연을 아껴주고 계신다”며 “가미코치는 어느 한 사람의 소유가 아니라 전 세계 사람들이 미래로 이어 나가야 할 소중한 자연”이라고 강조했다.그러면서 “이 사실을 국경을 넘어 알려 나가겠다”며 “규칙을 지켜주길 바란다”고 당부했다.일본 주부(中部)산악국립공원의 일부인 가미코치는 해발 1500ｍ에 있으며, 명승과 천연기념물로 지정돼 있다.가미코치는 코로나19 이후 관광객이 급증해 지난해에는 약 166만명이 방문했다. 관광객이 160만명을 넘어선 것은 22년 만이다. 같은 해 외국인 숙박자 수는 2만명을 넘어서며 2017년과 비교해 2배로 늘었다.다만 관광객이 증가한 만큼 무모한 등산으로 인한 조난이나 쓰레기 무단 투기 등의 문제가 잇따르고 있다.이에 마쓰모토시는 가미코치 방문객을 대상으로 이르면 2028년도부터 ‘이용자 부담금’을 징수할 방침이다. 쓰레기를 무단 투기하거나 사진 촬영을 위해 산책로 외 구역에 들어가는 사례가 늘면서 현장 관리 및 계도를 위한 예산 확보가 시급해졌기 때문이다.2024년 8월 마쓰모토시가 문화재보호법에 따른 ‘관리단체’로 지정되면서 입장료 등의 명목으로 이용자 부담금을 징수할 수 있게 됐다. 부담금 액수는 아직 전해지지 않았다.시는 지난해 10월 가미코치 방문객 178명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 90% 이상의 응답자가 부담금 징수에 찬성했다고 밝혔다.