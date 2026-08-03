영천 공장 화재 ‘산불 비화’…헬기 띄우고 확산 차단 사투

세줄 요약 경북 영천시 청통면의 한 공장 창고에서 난 불이 진화 과정에서 인근 야산으로 옮겨붙어 당국이 확산 차단에 나섰다. 소방은 인력 75명과 차량 29대, 헬기 3대를 투입했고, 철골조 창고 1동과 플라스틱 완제품 100t이 소실됐다. 인명 피해는 아직 없다. 영천 공장 창고 화재, 진화 중 야산으로 비화

소방 인력 75명·차량 29대·헬기 3대 투입

창고 전소·완제품 100t 소실, 인명 피해 없음

3일 발생한 영천 폐기물공장 화재. 경북도소방본부 제공, 닫기 이미지 확대 보기 3일 발생한 영천 폐기물공장 화재. 경북도소방본부 제공,

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3일 오후 3시 45분쯤 경북 영천시 청통면 한 공장 창고에서 발생한 불이 진화 과정 중 인근 야산으로 옮겨붙은 것으로 나타나 당국이 확산 방지에 힘을 쏟고 있다.영천시 등에 따르면 현재 소방 당국은 현장에 인력 75명과 차량 29대 등을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.또 진화 과정 중 불이 인근 야산으로 번진 것으로 확인되자 진화 헬기 3대를 추가로 투입했다.현재까지 이번 화재로 철골조 창고 1동이 모두 불에 타고 내부에 있던 플라스틱(PE, PPE) 완제품 100t 정도가 소실됐다.영천시는 화재 발생 후 인근 주민들에게 면사무소 등 안전한 곳으로 대피하고 차량은 우회하도록 요청하는 안전안내문자를 발송했다.소방 당국은 “현재까지 확인된 인명 피해는 없으며, 화재 진압까지 장시간 소요될 것으로 보인다”고 밝혔다.