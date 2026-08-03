지방선거 수도권 당선자 347명은 ‘전과자’…민주 213명·국힘 131명

세줄 요약 경실련이 서울·경기·인천 지방선거 당선자 1436명을 전수조사한 결과 347명, 24%가 총 530건의 전과를 보유한 것으로 나타났다. 민주당 213명, 국민의힘 131명 등 정당별 편차도 확인됐고, 무투표 당선자 223명 중 43명도 전과가 있었다. 수도권 당선자 1436명 전수조사 결과 발표

347명 전과 보유, 총 530건으로 집계

민주당 213명·국민의힘 131명 확인

이미지 확대 6·3지방선거일인 3일 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 개표 작업이 진행되고 있다. 2026.6.3 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 6·3지방선거일인 3일 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 개표 작업이 진행되고 있다. 2026.6.3 홍윤기 기자

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6·3 지방선거 수도권 지역 당선자 4명 중 1명이 전과를 보유한 것으로 나타났다.경제정의실천시민연합(경실련)은 3일 6·3 지방선거 서울·경기·인천 지역 당선자 1436명의 전과 현황을 전수조사한 결과 347명(24%)이 총 530건의 전과를 보유한 것으로 나타났다고 밝혔다.구체적으로는 서울 지역 당선자 580명 중 115명(20%), 경기 지역 당선자 670명 중 189명(28%), 인천 지역 당선자 186명 중 43명(23%)이 전과가 있었다.선거 유형별로는 구·시·군의 장 당선자 67명 중 19명(28%), 시·도의회 의원 288명 중 71명(25%), 구·시·군의회 의원 911명 중 239명(26%), 광역의원 비례대표 42명 중 5명(12%), 기초의원 비례대표 125명 중 13명(10%)이 전과 기록이 있었다.수도권 시·도지사 당선자 3명 중에는 전과자가 없었다.정당별로는 더불어민주당 213명, 국민의힘 131명, 진보당 1명, 개혁신당 1명, 무소속 1명의 당선자가 전과를 가지고 있었다.투표 없이 자동으로 당선된 수도권 무투표 당선자 223명 중 전과가 있는 당선자는 43명(19%)에 달했다. 민주당 무투표 당선자 122명 중 27명, 국민의힘 무투표 당선자 101명 중 16명이 전과를 보유했다.경실련은 “국민은 자신이 뽑은 당선자의 경력과 범죄 이력을 알 권리가 있음에도, 선거 이후에는 관련 정보가 제공되지 않아 사실상 추적이 불가능하다”며 “각 정당은 엄격한 공천 기준과 투명한 공천 절차를 마련해야 한다”고 촉구했다.