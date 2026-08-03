AI·양자정보 첨단과학 역량 키운다… 숭실대, 고교생 이공계 진로 지원

세줄 요약 숭실대 G-LAMP사업단이 지역 고등학생을 위해 고교 특강 8회와 자연과학 실험·전공체험 2회를 운영했다. 학생들은 AI, 양자정보, 신약개발 등 첨단 분야를 접하며 대학 연구 환경과 이공계 진로를 탐색했다. 지역 고교생 대상 첨단과학 진로 프로그램 운영

AI·양자정보·신약개발 주제 특강 8회 진행

대학 실험·전공체험으로 연구환경 직접 경험

이미지 확대 숭실대 화학과 김종훈 교수가 동명여자고등학교에서 특강을 진행했다. 숭실대 제공 닫기 이미지 확대 보기 숭실대 화학과 김종훈 교수가 동명여자고등학교에서 특강을 진행했다. 숭실대 제공

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숭실대학교 G-LAMP사업단이 지역 고등학생들을 위한 첨단 과학 교육과 진로 탐색 프로그램을 성공적으로 마쳤다.사업단은 지역 고교생들의 이공계 진로 탐색과 과학기술 역량 강화를 위해 고교 특강 8회, 자연과학 실험 및 전공체험 프로그램 2회를 운영했다고 3일 밝혔다.이번 프로그램은 학생들이 대학의 우수한 연구 환경을 직접 경험하고 인공지능(AI), 양자정보, 신약개발 등 첨단 과학기술 분야에 대한 시야를 넓히도록 기획됐다.우선 입학처와 연계해 진행된 고교 특강은 노원고, 동덕여고, 동명여고 등 8개 학교에서 열렸다. 교수진이 직접 학교를 찾아 AI와 생명과학, 양자정보과학, 인공지능과 생체모사 컴퓨팅 등을 주제로 강연을 펼쳤다.원주 대성고와 춘천 유봉여고 학생들을 대상으로 한 자연과학 실험·전공체험도 큰 호응을 얻었다. 학생들은 대학 수준의 실험과 첨단 연구 장비를 직접 다루며 바이오·의료 융합 과정을 몸소 체험했다.숭실대 G-LAMP사업단은 앞으로도 지역 고교와의 협력을 넓혀 미래 과학기술 인재를 양성하는 교육 프로그램을 지속해서 확대할 계획이다.