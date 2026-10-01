李, 지뢰 폭발에 “불의의 사고”… 北 추궁 대신 대화 복원 방점

국군의날 기념사 발언 수위 조절

이미지 확대 1일 경기 김포 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경 지역에서 북한 군인들이 ‘국경선화’를 위해 설치해 놓은 철책을 넘어와 나무를 자르는 작업을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1일 경기 김포 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경 지역에서 북한 군인들이 ‘국경선화’를 위해 설치해 놓은 철책을 넘어와 나무를 자르는 작업을 하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령은 국군의 날 기념사에서 DMZ 지뢰 폭발 사고를 불의의 사고로 표현하며 북한을 직접 추궁하지 않았다. 대신 신뢰 회복과 단절된 대화 복원을 촉구했고, 군사적 긴장 완화 조치를 일관되게 이어가겠다고 밝혔다. 전작권 환수와 국군사관학교 창설도 강조했다. DMZ 지뢰 폭발, 불의의 사고로 언급

북한 직접 추궁 대신 대화 복원 촉구

전작권 환수·국군사관학교 창설 강조

2026-10-02 5면

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이재명 대통령은 국군의 날인 1일 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 “불의의 사고”라고 언급하며 북한에 직접적인 책임을 묻지 않았다. 대북 평화 정책의 동력을 유지하기 위해 메시지 수위를 낮췄다는 해석이 나온다.이 대통령은 이날 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념사에서 “불의의 사고로 부상을 당한 우리 장병들을 생각하면 지금도 마음이 아프다”며 “빠른 쾌유를 빌며, 가족들께도 깊은 위로의 말씀을 전한다”고 말했다.우리 군과 유엔군사령부가 이번 사고의 원인을 북한군 매설 지뢰로 규명하고 이를 ‘정전협정 위반’으로 규정했지만, 이 대통령이 북한의 책임을 직접 거론하진 않았다. 북한이 이번 사고를 ‘자작극’으로 규정하고 반발하는 상황에서 북한을 자극할 경우 우리 정부의 한반도 평화 공존 정책에 제동이 걸릴 수 있다는 판단이 깔린 것으로 분석된다.기념사는 책임 추궁보다 ‘대화 복원 촉구’에 방점이 찍혔다. 이 대통령은 북한을 향해 “남북 관계의 매듭은 복잡하게 얽혀 있지만, 앞으로도 인내심을 가지고 차근차근 얽힌 매듭을 풀어나갈 것”이라며 “신뢰를 회복하고 단절된 대화를 복원하는 길에 북측도 이제 함께하기를 기대하고 촉구한다”고 강조했다. 이어 “정부는 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관되게 이어 나가겠다”고 공언했다.아울러 이 대통령은 “자주국방은 비단 어느 한 정부만의 과제가 아니었다”며 “박정희 대통령께서는 소총 한 자루부터 우리 손으로 만들자며 방위산업의 첫 삽을 떴고, 노무현 대통령께서는 국방 개혁과 전시작전통제권에 대한 의지로 그 꿈을 한 걸음 더 밀고 나가셨다”고 말했다. 그러면서 “자주국방은 곧 주권”이라며 “전시작전통제권(전작권) 환수로 그 마침표를 찍어 반세기 동안 이어져 온 그 꿈을 국민과 함께 반드시 실현해 내겠다”고 약속했다.이 대통령은 국방 개혁과 관련해서는 “미래전에 대비해 국군사관학교를 창설해 통합 작전 능력을 갖춘 세계 일류 정예 장교를 길러 내야 한다”며 “군심을 하나로 모아 국군사관학교 창설 추진에 신속, 과감하게 매진할 것을 당부한다”고 밝혔다.이 대통령은 장병들을 향해 “국민주권정부는 불법 계엄의 잔재를 청산해 왔다”며 “앞으로도 결코, 결단코 군에 의한 불법적 내란이 다시는 일어나지 않도록, 우리 군이 본연의 임무에만 전념할 수 있는 문화와 제도를 정착시켜 나갈 것”이라고 역설했다.