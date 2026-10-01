알래스카 엇박자… 美 “확정” 韓 “검토”

한미 ‘공동 팩트시트’ 공개

이미지 확대 미국 알래스카 남부 니키스키에 건설이 추진되고 있는 액화천연가스(LNG) 시설 모형도. 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 한국이 알래스카 LNG 개발 사업에 참여하기로 했다고 발표했다. 정부는 ‘검토 착수’에 합의했을 뿐 아직 투자 여부가 결정되지 않았다는 입장을 밝혔다.

알래스카 LNG 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 알래스카 남부 니키스키에 건설이 추진되고 있는 액화천연가스(LNG) 시설 모형도. 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 한국이 알래스카 LNG 개발 사업에 참여하기로 했다고 발표했다. 정부는 ‘검토 착수’에 합의했을 뿐 아직 투자 여부가 결정되지 않았다는 입장을 밝혔다.

알래스카 LNG 홈페이지 캡처

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세줄 요약 한미가 미국 텍사스 가스복합발전소와 오하이오 등 4개 주의 원전 8기 건설에 합의했다. 그러나 알래스카 LNG 사업은 미국이 참여를 기정사실화한 반면 한국은 상업성 검토 단계라고 선을 그었다. 텍사스 가스발전소·원전 8기 투자 합의

알래스카 LNG는 검토 착수로 해석 충돌

미국은 한국 참여 기정사실화, 한국은 신중

2026-10-02 1면

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한미 양국이 미국 텍사스에 가스복합화력발전소를, 오하이오·테네시·사우스캐롤라이나·켄터키 등에 대형 원전 8기를 짓는 대미 투자 프로젝트 1·2호에 합의했다. 3호 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업을 놓고선 엇박자가 났다. 양국 합의문에는 ‘검토 착수’라고만 명시됐는데, 도널드 트럼프 대통령은 자국민에게 협상 성과 홍보를 위해 “한국이 참여한다”고 발표해 버렸다.한미는 1일 한미 전략투자 프로젝트 추진계획을 담은 ‘공동 팩트시트(설명자료)’를 공개했다. 양국은 “2025년 7월 30일 발표된 한미 무역 합의와 같은 해 11월 14일 서명한 양국의 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)를 이행하는 것”이라고 취지를 밝혔다. 한국은 지난해 미국이 한국산 제품에 대한 관세를 25%에서 15%로 내리는 조건으로 총 3500억 달러(약 476조원) 규모의 대미 투자를 약속했다. 이 중 2000억 달러는 이번에 합의한 전략적 투자에, 나머지 1500억 달러는 마스가 프로젝트(미국 조선업 재건 사업)에 쓰기로 했다.트럼프 대통령은 30일(현지시간) 백악관 집무실에서 “한국 정부는 최대 2000억 달러를 투자할 예정인데, 역사상 최대 규모의 에너지 인프라 투자”라고 밝혔다. 하워드 러트닉 미 상무장관은 “알래스카 LNG 프로젝트에 500억 달러 이상이 투자될 것”이라고 말했다.이에 한국 정부는 “알래스카 LNG 사업은 투자 여부가 확정되지 않았다”고 반박했다. 이재명 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “알래스카 LNG 사업은 대한민국 법 절차에 부합하는 것을 전제 조건으로 ‘working’(실무 검토)에 착수하기로 했다”고 밝혔다. 그간 강조해 온 투자 기준인 ‘상업적 합리성’이 충족돼야 투자할 수 있다는 의미다.김정관 산업통상부 장관은 이날 기자간담회에서 알래스카 LNG 프로젝트와 관련해 팩트시트에 명시된 세 문장을 언급한 뒤 “한국에서도 악명 높은 프로젝트라는 걸 이미 알고 있기 때문에 상업적 합리성이 굉장히 중요하다”면서 “미국이 상업성을 높일 수 있는 조치를 한다고 약속을 했는데 거기에 기대하고 있다”고 말했다.팩트시트에는 ‘프로젝트 노스’라고 명명된 알래스카 LNG 프로젝트에 대해 ‘검토에 착수하기로 합의했다’고 명시돼 있다. 이와 함께 미국이 생산되는 LNG를 한국에 저렴한 가격에 공급하고, 한국에 우선적 접근권을 주겠다는 ‘당근책’도 포함됐다.이런 합의 문구를 놓고 트럼프 대통령은 한국의 프로젝트 참여를 기정사실화했고, 우리 정부는 ‘검토 착수’에 합의했을 뿐 최종 결정을 내린 건 아니라고 선을 그었다. 김 장관은 “오늘 팩트시트 발표는 끝이 아닌 새로운 시작”이라고 말했다. 앞으로 알래스카 LNG 사업이 대미 투자에 중대한 변수가 될 가능성이 커졌고, 한국 기업의 참여 문제를 놓고 한미가 치열한 협상을 벌이게 될 것임을 예고한 것이다.양국은 텍사스 엔시날 지역에 가스화력발전소를 짓는 ‘프로젝트 스타’에 최종 합의했다. 6.472GW(기가와트) 규모의 발전소로 인공지능(AI) 데이터센터에 공급할 전력을 생산할 계획이다. 총사업비는 223억 달러(약 30조 3000억원)다. 2029년 1단계 상업 운전 개시 후 2032년까지 전체 설비를 가동하는 것을 목표로 세웠다. 사업은 글로벌 부동산 개발 업체인 릴레이티드 컴퍼니즈와 미국 1위 발전 운영사인 넥스트에라 에너지가 주도한다. 텍사스주 천연가스 공급업체인 루이스 에너지 그룹은 부지·천연가스·용수 등 인프라를 제공한다. 아울러 양국은 한국 기업에 터빈을 포함한 한국산 기자재를 공급할 기회를 제공하기로 합의했다. 정부는 이 사업으로 20년 동안 최소 430억~450억 달러의 자금을 회수할 수 있을 것으로 보고 있다.양국은 ‘프로젝트 파워’라고 이름 붙여진 ‘한미 원전 프레임워크’에도 합의했다. 원전 8기를 짓는 데 1200억 달러가 투입된다.