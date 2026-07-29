“결혼 허락받으러”…예비장인 뵙고 산 복권 ‘20억’ 당첨됐다

세줄 요약 결혼을 앞둔 예비 신랑 A씨가 여자친구 부모님께 인사를 드린 날, 우연히 산 스피또2000 복권으로 20억원에 당첨됐다. 식사 뒤 데이트 중 들른 판매점에서 현금 1만5000원으로 복권을 샀고, 즉석에서 확인한 결과 1등이었다. 그는 믿기지 않는 행운에 한동안 말을 잇지 못했고, 당첨금은 결혼 준비 자금으로 쓰겠다고 했다. 예비 신랑, 부모님 인사 뒤 복권 구매

스피또2000 1등 20억원 당첨 확인

당첨금, 결혼 준비 자금으로 활용 예정

이미지 확대 결혼을 앞둔 예비 신랑이 여자친구 부모님께 인사를 드린 날 우연히 산 즉석복권으로 20억원에 당첨된 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다. 동행복권 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 결혼을 앞둔 예비 신랑이 여자친구 부모님께 인사를 드린 날 우연히 산 즉석복권으로 20억원에 당첨된 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다. 동행복권 홈페이지

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결혼을 앞둔 예비 신랑이 여자친구 부모님께 인사를 드린 날 우연히 산 즉석복권으로 20억원에 당첨된 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다.최근 복권수탁사업자 동행복권은 스피또2000 제68회차 1등 당첨자 A씨의 인터뷰를 공개했다. 당첨 복권은 대구 중구의 한 복권 판매점에서 판매됐다.평소 가끔 로또와 스피또를 구매한다는 A씨는 “결혼을 앞두고 여자친구 부모님께 인사를 드린 날이었다”며 “식사를 마치고 부모님과 헤어진 뒤 여자친구와 데이트하던 중 우연히 복권 판매점이 눈에 들어왔다”고 설명했다.A씨는 당시 갖고 있던 현금 1만 5000원으로 로또와 스피또2000을 구매한 뒤, 스피또를 판매점에서 바로 스크래치를 긁어 당첨 여부를 확인했다.결과는 놀랍게도 20억원 당첨이었다. 뜻밖의 당첨에 두 사람은 한동안 말을 잇지 못했다고 한다.A씨는 “저와 여자친구 모두 순간 너무 놀라 아무 말도 하지 못한 채 조용히 판매점을 빠져나왔다”며 “한참을 걷다가 인적이 드문 곳에서 당첨이 맞는지 다시 확인했지만 여전히 믿기지 않았다”고 전했다.이어 “집으로 돌아온 뒤 다시 한번 확인하고 나서야 비로소 진짜 당첨이라는 사실이 실감 났다”고 덧붙였다.A씨는 “이후 양가 부모님께 당첨 소식을 전했고 결혼을 앞두고 큰 행운이 찾아왔다며 모두 함께 기뻐해 주셨다”고 전했다. A씨는 당첨금을 결혼 준비 자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다.스피또2000은 행운그림 2개가 모두 일치하면 당첨금을 받는 즉석식 인쇄복권이다. 1등 당첨금은 20억원이다.