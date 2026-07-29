인제 소양호에 호수산책로…107억 들여 내년 말 완공

세줄 요약 인제군이 소양호의 수려한 경관을 감상하는 1.36㎞ 호수산책로를 조성했다. 총 107억원을 투입해 내년 12월 준공할 예정이며, 11만1000㎡ 규모의 명품생태화원도 함께 들어선다. 빙어홍보관과 연계해 사계절 복합관광지로 육성한다. 소양호 따라 1.36㎞ 호수산책로 조성

총 107억원 투입, 내년 12월 준공 목표

명품생태화원·빙어홍보관 연계 추진

이미지 확대 강원 인제 소양호 일원에 놓여지는 호수산책로 조감도. 인제군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제 소양호 일원에 놓여지는 호수산책로 조감도. 인제군 제공

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강원 인제군은 소양호의 수려한 경관을 감상하며 걷는 호수산책로를 조성한다고 29일 밝혔다.호수산책로는 남면 일원 소양호를 따라 1.36㎞ 길이로 만들어진다.군은 지난해 6월 실시설계를 마무리했고, 같은 해 10월 착공했다. 현재 공정률은 50%를 넘었고, 내년 12월 준공될 예정이다.호수산책로 조성에는 국비 74억9000만원, 도비 9억6400만원을 포함 총 107억원이 투입된다.산책로 인근에는 계절별로 다양한 꽃밭과 꽃길로 꾸며지는 11만1000㎡ 규모의 명품생태화원도 들어선다.앞서 지난해 8월에는 빙어홍보관이 개장했다. 지상 3층 연면적 998㎡ 규모이고, 주요 시설은 전망대와 유적 홍보관, 미디어아트다.군은 소양호 일대 관광 인프라를 대폭 늘려 사계절 복합관광지로 육성한다는 계획이다.이명규 군 관광과장은 “연중 관광객이 찾는 관광거점으로 자리 잡을 수 있도록 남은 절차를 차질 없이 마무리하겠다”고 말했다.