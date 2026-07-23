사회 [포토] ‘쩍 갈라진’ 백안저수지 입력 2026-07-23 15:11 수정 2026-07-23 15:11 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/07/23/20260723800007 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 마른장마의 영향으로 23일 오후 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다.한국농어촌공사에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.3m에 불과하다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 백안저수지 바닥이 갈라진 원인은 무엇인가? 마른장마 과도한 사용