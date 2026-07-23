[포토] ‘쩍 갈라진’ 백안저수지

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[포토] ‘쩍 갈라진’ 백안저수지

입력 2026-07-23 15:11
수정 2026-07-23 15:11
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마른장마의 영향으로 23일 오후 경남 밀양시 무안면 백안저수지의 바닥이 갈라져 있다.

한국농어촌공사에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.3m에 불과하다.

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