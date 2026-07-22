큰불 잡은 쿠팡 물류센터 잔불 정리 사흘째…내부엔 짙은 연기

소방, 수증기 질식·냉각 전술 펼쳐 확산 막아

이미지 확대 잔불 정리 중인 인천 쿠팡 물류센터. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 잔불 정리 중인 인천 쿠팡 물류센터. 연합뉴스

세줄 요약 쿠팡 인천32물류센터 화재의 잔불 정리 작업이 사흘째 이어진다. 지난 18일 시작된 불은 61시간 만에 초기 진화됐지만, 6~7층 내부에 잔열과 짙은 연기가 남아 소방대 진입이 어렵다. 소방 당국은 이날 중 완전 진화를 목표로 현장 대응을 검토한다. 쿠팡 인천32물류센터 화재 잔불 정리 사흘째

6~7층 내부 잔열·짙은 연기로 진입 난항

재발화 조짐 없고 완전 진화 목표 검토

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큰불을 잡은 쿠팡 인천32물류센터에서 잔불 정리 작업이 사흘째 이어지고 있다.22일 인천소방본부에 따르면 지난 18일 발생한 물류센터 화재 진화 작업이 이날까지 진행되고 있다.연면적 약 29만9000㎡ 규모의 물류센터 화재는 18일 오전 6시 54분쯤 B동 6층에서 시작해 같은 동 7층과 A동 7층으로 옮겨붙었다.소방 당국은 화재 61시간 만인 20일 오후 8시 초기 진화에 성공했다. 그러나 6~7층 내부 잔열과 짙은 연기로 인해 소방 대원의 진입이 쉽지 않은 상태다.소방 당국은 이날 중 완전 진화를 목표로 현장 진입 여부를 신중하게 검토하고 있다. 재발화 조짐은 없는 것으로 알려졌다.소방 당국은 이번 화재를 진화하는 과정에서 ‘환기 제어 및 수증기 질식·냉각 전술’을 펼쳐 소방 대원의 안전을 확보하고 화재 확산을 방지했다.이 전술은 방출된 물이 고온의 열을 받아 수증기로 변할 때 부피가 약 1700배 팽창하는 원리를 이용한 것이다. 수증기가 팽창하면 물류센터 내 산소 농도가 급격하게 낮아져 화력을 낮출 수 있고 물이 수증기로 바뀌는 과정에서 발생하는 강력한 열 흡수 효과로 저온 연소 상태를 유지할 수 있다.화재 발생 당시 물류센터 내에 있던 직원 121명은 스스로 대피해 대규모 인명 피해는 없었다. 다만 장시간 진화 과정에서 소방관 1명이 연기를 흡입하고 1명은 탈진해 병원에서 치료를 받았다.