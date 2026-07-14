시속 188㎞ 달린 경찰…“덕분에 무사히 아기를 낳았습니다”

세줄 요약 경북 의성에서 임신중독증으로 위급한 35주 산모가 병원 이송을 요청하자 경찰이 긴급 에스코트에 나섰다. 순찰차는 시속 188㎞까지 달리며 67㎞를 20분 만에 주파했고, 산모는 제때 수술을 받아 건강한 딸을 출산했다. 임신중독증 산모 긴급 이송 요청 접수

경찰, 시속 188㎞로 67㎞ 구간 에스코트

산모 제때 수술, 건강한 딸 출산

이미지 확대 고속도로 순찰대의 에스코트 덕분에 무사히 태어난 아이. 경찰청 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 고속도로 순찰대의 에스코트 덕분에 무사히 태어난 아이. 경찰청 유튜브

이미지 확대 경찰은 신고 차량을 발견한 뒤 앞질러 가 에스코트하기 시작했다. 경찰청 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 경찰은 신고 차량을 발견한 뒤 앞질러 가 에스코트하기 시작했다. 경찰청 유튜브

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임신중독증으로 위급한 임신부를 태운 차량이 경찰의 긴급 에스코트 덕분에 병원에 제때 도착했다. 경찰은 평소 45분 이상 걸리는 67㎞ 구간을 20분 만에 주파했고, 임신부는 무사히 딸을 출산했다.14일 경찰에 따르면 지난달 30일 경북 의성군 서산영덕고속도로 북의성IC 인근을 달리던 차량에서 긴급한 112 신고가 접수됐다.신고자는 “아내가 임신중독증을 앓는 임신 35주 환자인데 상태가 너무 위험하다”며 “119를 기다릴 시간이 없어 병원까지 에스코트가 필요하다”고 도움을 요청했다.신고를 받은 경북경찰청 고속도로순찰대 제3지구대 소속 홍진학 경위와 이주억 경사는 해당 차량을 발견하자마자 순찰차로 앞장섰다. 사이렌을 울리는 동시에 무전을 통해 전방 차량들에 위급 상황을 알리며 길을 열었다.병원까지 남은 거리는 약 67㎞였다. 산모와 태아의 생명이 위태로운 상황에서 순찰차는 속도를 높였고, 한때 시속 188㎞까지 달렸다.경찰은 관할 구간까지만 안내한 뒤 다른 순찰차에 신고 차량을 인계해야 했다. 그러나 인계 과정에서 지체될 몇 분도 산모에게 치명적일 수 있다고 판단한 두 경찰관은 “시간이 없다. 우리가 목적지 병원까지 끝까지 가겠다”고 무전을 보냈다.두 경찰관은 평소 45분 이상 걸리는 거리를 20분 만에 달려 신고 차량을 병원까지 무사히 안내했다.응급실 앞에 도착한 경찰관들은 보호자에게 “빨리 산모부터 데려가라. 주차는 우리가 하겠다”고 말했다. 이후 차량을 대신 주차하고 위치를 문자로 알려준 뒤 “무탈하게 순산하시기를 바란다. 출산하면 문자 한 번 부탁드린다”는 메시지를 남기고 현장으로 복귀했다.산모는 병원에서 제때 응급 수술을 받아 이날 낮 12시 12분 건강한 딸을 출산했다. 산모와 아기는 모두 건강한 것으로 전해졌다.얼마 후 이 경사의 휴대전화에는 힘차게 울고 있는 아기의 모습이 담긴 영상이 도착했다. 보호자는 “이주억 경사님과 동료분 덕분에 안전하고 무사하게 아기를 출산할 수 있었다”며 감사의 뜻을 전했다.두 아이를 키우고 있다는 이 경사는 “신고를 받는 순간 남의 일이 아니라 ‘내 일이고 내 가족의 일’이라는 생각이 들었다”며 “고속도로 위에서도 이렇게 생명을 지키는 보람된 일을 할 수 있어 기쁘다”고 말했다.당시 긴박했던 상황을 담은 영상은 지난 13일 경찰청 공식 유튜브 채널을 통해 공개돼 감동을 주고 있다.