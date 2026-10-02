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(주)큐브바이오, SEC Form F-4 효력발생…Nasdaq 상장 추진

입력 2026-10-02 14:25
수정 2026-10-02 14:25
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세줄 요약
  • SEC Form F-4 효력발생, 기업결합 후속 절차 진행
  • Mountain Crest V와 합병 뒤 나스닥 상장 추진
  • 상장 심볼 KUBE 신청, 전략적 M&A 검토
- Mountain Crest Acquisition Corp. V와 기업결합 후속 절차 진행
- 상장 추진과 함께 전략적 M＆A 등 중장기 성장 방안 검토
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[AI 생성 이미지] 큐브바이오의 Nasdaq 상장 및 글로벌 진출 비전. 상장 완료 시 예정 티커는 ‘KUBE’.
[AI 생성 이미지] 큐브바이오의 Nasdaq 상장 및 글로벌 진출 비전. 상장 완료 시 예정 티커는 ‘KUBE’.


큐브바이오는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 Form F-4 등록신고서가 미국 현지시간 9월 30일 효력발생(Effective)됐다고 밝혔다.

이번 Form F-4 효력발생에 따라 큐브바이오는 Mountain Crest Acquisition Corp. V와의 기업결합을 위한 주주총회 등 후속 절차를 진행한다.

SEC 제출 자료에 따르면 기업결합 완료 후 CubeBio Holdings Limited의 보통주를 Nasdaq에 상장하는 방안을 추진하고 있으며, 상장 시 사용할 심볼로 ‘KUBE’를 신청할 계획이다.

다만 기업결합과 Nasdaq 상장을 위해서는 주주 승인과 기업결합 종결, 거래소의 상장 승인 등 후속 절차가 남아 있다. Form F-4 효력발생과 Nasdaq 상장 승인은 별도의 절차다.

큐브바이오는 남은 기업결합 및 상장 관련 절차를 진행하는 한편 향후 사업 확장에 역량을 집중한다는 계획이다.

특히 기업결합과 상장 절차가 마무리될 경우 기존 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 그동안 검토해온 전략적 M＆A를 포함한 다양한 성장 방안을 구체화해 사업 포트폴리오 확대를 추진할 계획이다.

큐브바이오 관계자는 “이번 Form F-4 효력발생으로 나스닥 상장을 위한 중요한 단계가 마무리됐다”며 “남은 절차를 차질 없이 진행하고, 상장 이후에는 전략적 M＆A를 비롯한 다양한 성장 전략을 구체화해 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
양승현 리포터
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