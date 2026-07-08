배재고 근조화환 비판한 하림 “내가 일베라고? 5·18 유족이다”

배재고 앞 근조화환에 “학생들 두려울 것”

“일베냐” “좌파” 비난에 “유치한 진영 싸움”

이미지 확대 싱어송라이터 하림(왼쪽)이 서울 배재고 앞에 세워진 ‘근조화환’에 대해 비판했다. 자료 : 연합뉴스·하림 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 싱어송라이터 하림(왼쪽)이 서울 배재고 앞에 세워진 ‘근조화환’에 대해 비판했다. 자료 : 연합뉴스·하림 인스타그램

이미지 확대 배재고 5.18민주묘지 참배. 2026.7.6. 서울시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 배재고 5.18민주묘지 참배. 2026.7.6. 서울시교육청 제공

세줄 요약 하림이 배재고 앞 근조화환을 비판한 뒤 자신에게 일베·좌파 낙인이 동시에 찍히자 “유치한 진영 싸움”이라고 반박했다. 그는 5·18 유족의 아픔을 언급하며, 혐오와 스러져간 이들을 애도하는 데는 어떤 자격도 필요 없다고 강조했다. 배재고 앞 근조화환 논란 비판

하림, 일베·좌파 낙인에 반박

혐오 비판은 인간의 권리 강조

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서울 배재고등학교 앞에 학생들을 향한 극단적인 문구를 담은 근조화환을 보내는 일각의 행태를 강하게 비판한 싱어송라이터 하림(50)이 자신을 향해 쏟아진 비난에 “유치한 진영 싸움”이라고 응수했다.하림은 8일 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “누군가는 나에게 ‘일베’라 하고, 동시에 ‘좌파’라 손가락질한다”면서 “나는 그들 사이에서 5·18 유족이자 좌파였다가 동시에 일베가 됐다. 코미디가 아닐 수 없다”고 일침을 가했다.광주 출신인 그는 과거 인터뷰에서 자신의 외삼촌이 5·18 민주화운동 당시 군인에게 폭행을 당한 뒤 평생 후유증을 겪다 세상을 떠났다고 밝힌 바 있다.그는 “다들 왜 별 유명하지도 않은 가수를 자기편으로 생각하고 싶어 안달일까”라며 “이쪽저쪽 너무 끌어당기지 말았으면 좋겠다”고 토로했다.이어 배재고 앞에 놓인 근조화환을 비판한 것에 대해 “거리의 혐오를 걱정하고 스러져간 이들을 애도하는 마음에 어떤 명함이나 자격은 필요 없다”면서 “내가 ‘누구’라서 말하는 게 아니라, 인간이라면 누구라도 말할 수 있는 당연한 권리이기 때문”이라고 강조했다.앞서 하림은 지난 6일 자신의 SNS에 올린 글을 통해 “아이들의 학교 앞에까지 근조화환을 보낸다”면서 “죽음을 연상시켜 받는 이의 기분을 망치겠다는 악의적인 의도”라고 강하게 비판했다.그는 배재고 앞에 각종 비난과 조롱의 문구를 담은 근조화환과 학생들을 응원하는 화환이 늘어서서 ‘진영 싸움’이 벌어지고 있는 현실에 대해 “그 혐오의 잔재 사이를 뚫고 등교하는 아이들이 어떤 기분을 느끼겠는가”라며 “세상은 원래 이렇게 서로를 미워하는 곳이라고 아이들이 무의식중에 학습하게 될까 두렵다”고 우려했다.한편 서울시교육청에 따르면 광주제일고등학교(광주일고)와의 경기 도중 “스타벅스 가야지” 구호를 외쳐 6개월 출전 정지의 중징계를 받은 배재고 야구부는 대한체육회 스포츠공정위원회에 재심을 신청하기로 했다.배재고는 재심 신청서와 함께 교직원들의 탄원서도 제출할 예정이다. 재심이 접수되면 심의가 열리기까지는 최소 2개월 걸릴 것으로 예상된다.배재고 선수단과 교직원은 지난 6일 광주일고를 찾아 공식 사과하고 화해했다. 광주일고 측은 전날 기자회견을 열어 “용서와 화해의 모습을 고려해, 배재고 야구부 학생들이 경기장 내에서 새롭게 출발할 수 있도록 행정적 역량과 지혜를 모아 주시기를 바란다”며 야구협회에 선처를 요청한 바 있다.