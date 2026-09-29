삼성 ‘헬릭스’에 10억 달러 투자… AI 생태계 주도한다

삼성전자 등 6개사 참여

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세줄 요약 삼성전자 등 6개 계열사가 미국 AI 인프라 기업 헬릭스에 10억달러를 투자해 AI 모델, 반도체, 데이터센터, 전력·냉각까지 아우르는 생태계 구축에 속도를 냈다. 미스트랄 AI 투자에 이은 행보다. 삼성 6개 계열사, 헬릭스에 10억달러 투자

AI 모델·반도체·데이터센터·전력까지 확장

미스트랄 AI 이어 생태계 전방위 투자 강화

2026-09-30 B1면

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삼성그룹이 반도체 등 부품 공급자를 넘어 인공지능(AI) 모델부터 냉각·전력 등 인프라를 아우르는 AI 생태계 사업자로의 변신을 본격화한다.삼성전자와 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등 6개사는 미국 AI 인프라 기업 ‘헬릭스 디지털 인프라스트럭처(헬릭스)에 총 10억 달러(약 1조 3600억원)를 투자한다고 29일 밝혔다. 삼성전자가 5억달러를, 나머지 5개 관계사가 합계 5억달러를 투자하는 구조다.이달 초 삼성전자가 프랑스 AI 기업 ’미스트랄 AI‘에 대규모 투자를 단행한 데 이어 AI 인프라 투자에 나선 것이다. 삼성의 AI 전략이 ‘AI 모델→반도체→데이터센터→전력·냉각’으로 이어지는 전방위 생태계 구축으로 확대되는 모습이다.지난 6월 출범한 헬릭스는 초대형(하이퍼스케일) 데이터센터 개발·운영부터 발전, 송배전, 광통신망 및 네트워크까지 AI 관련 인프라를 통합 제공하는 기업이다. 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO) 출신인 아담 셀립스키가 이끈다.삼성 관계사들은 글로벌 사모펀드 운용사인 KKR과 엔비디아, 미국 전력회사 비스트라, 쿠웨이트투자청(KIA) 등과 함께 헬릭스의 창립 투자자로 참여했다. 삼성의 투자로 헬릭스가 확보한 자본은 기존 100억 달러 이상에서 110억 달러 이상으로 늘어나게 됐다.삼성의 이번 투자는 단순한 재무적 투자 중 하나가 아니라 AI 생태계 구축을 위한 신호탄이라는 해석이 나온다. AI 반도체를 공급하는 데 그치지 않고 반도체가 실제로 탑재·활용되는 데이터센터와 전력 인프라까지 사업 영역을 넓히면서 AI 산업 가치사슬 전반을 아우르는 사업자로 영역을 확장하려는 전략이라는 얘기다.6개 계열사가 참여한 점도 주목된다. 삼성전자 DS 부문의 반도체 공급을 비롯해 삼성전자 DX 부문의 데이터 냉각·솔루션 공급, 삼성물산의 데이터 설계·조달·시공 역량 등을 결집해 AI 인프라 밸류체인 전반으로 사업 확대가 가능하다. 삼성생명과 삼성화재의 참여는 장기 인프라 자산에 대한 재무적 투자 성격이 강한 것으로 풀이된다.삼성전자가 최근 프랑스의 대표 AI 스타트업에 투자한 이후 연이은 신규 투자라는 점도 주목된다. 삼성전자는 이달 초 미스트랄 AI의 시리즈D 투자에 선도 투자자로 참여했다. 반도체를 생산하는 데 필요한 AI부터, AI를 구동하는 반도체와 데이터센터, 이를 뒷받침하는 냉각·전력 인프라까지 AI 산업의 전후방으로 사업 영역을 넓히는 셈이다.AI 생태계 장악을 위한 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다. 미국 반도체 기업 AMD는 이날 ‘AI 업계 대모’로 불리는 페이페이 리 스탠퍼드대 교수가 설립한 AI 스타트업 월드랩스를 약 11조원에 인수한다고 밝혔다. AI 반도체 공급을 넘어 차세대 AI 모델 개발 단계까지 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다.