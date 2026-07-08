충청권 등 6개 시도 산사태 위기 경보 ‘주의→경계’ 상향

오늘 밤 많은 비 예보되면서 산사태 발생 초비상

이미지 확대 8일 전국적으로 많은 비가 내리면서 산림청 산사태예방지원본부에 비상이 걸렸다. 산림청 제공 닫기 이미지 확대 보기 8일 전국적으로 많은 비가 내리면서 산림청 산사태예방지원본부에 비상이 걸렸다. 산림청 제공

세줄 요약 산림청이 많은 비로 대전·세종·충북·충남·강원·전북의 산사태 위기경보를 주의에서 경계로 상향했다. 충남 일부엔 호우경보가 발효됐고, 충청·전라권엔 최대 200㎜ 이상 비가 예보됐다. 비상 대응 체제와 현장 지원도 강화했다. 6개 시도 산사태 경보 주의→경계 상향

충청·전라권 집중호우, 산사태 위험 확대

산림청 비상 대응·주민 대피 지원 강화

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전국에 많은 비가 내리면서 충청권 등 6개 시도에 산사태 위기 경보가 발령됐다.산림청은 8일 오후 2시 30분을 기해 대전·세종·충북·충남·강원·전북에 내려진 산사태 위기 경보를 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 상향했다고 밝혔다. 위기 경보는 ‘관심·주의·경계·심각’ 4단계로 나뉜다. 현재 서울·인천·부산·대구·울산·경기·경북·경남·전남광주 등 9개 시도에는 ‘주의’, 제주는 ‘관심’ 단계가 각각 발령됐다.이날 오후 2시 기준 충남 부여·서천군, 계룡시에 호우경보가 발효된 가운데 기상청은 충청·전라권에 80~150㎜(많은 곳 150~200㎜ 이상), 수도권·강원권에 50~100㎜(많은 곳 150㎜)가 내릴 것으로 예보했다. 산사태 발생 위험이 커 각별한 주의가 요구된다.산림청은 산사태예방지원본부 상황실장을 산사태방지과장에서 산림재난통제관으로 격상해 비상 대응 체제에 나섰다. 또 ‘경계’ 경보가 발령된 6개 시도에는 산사태협력관을 긴급 파견하고 주민 대피와 현장 대응을 강화했다.산사태협력관은 지방정부의 산사태 예보 적기 발령 여부와 주민 대피 지원체계, 산사태취약지역 등 위험 요인 사전 조치 상황 등을 점검하고 호우가 끝날 때까지 현장 대응을 지원한다. 특히 이날 취약 시간대에 강한 비가 예보되면서 지역재난안전대책본부에 디지털 사면통합 산사태정보시스템을 활용해 산사태 예측과 발생 상황을 모니터링할 것을 당부했다. 이어 경찰·소방 등 관계기관 간 위험 정보를 실시간으로 공유하고 위험 상황 발생 시 주민 대피가 현장에서 신속하게 이뤄질 수 있도록 대응 체계를 강화하기로 했다.