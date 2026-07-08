부산 도시철도 선로에 국내 첫 ‘폐플라스틱 재활용 침목’ 적용

세줄 요약 부산교통공사가 폐플라스틱을 재활용한 유리섬유 보강 복합재 침목을 도시철도 2호선 양산회차선 분기기 구간에 국내 처음 적용했다. 노후 목침목을 대체해 환경 부담을 줄이고, 가공성과 시공 편의성, 반복 하중 성능도 확보했다. 폐플라스틱 재활용 복합재 침목 국내 첫 적용

도시철도 2호선 양산회차선 분기기 교체 완료

친환경·유지관리성 높은 대체 침목 도입

이미지 확대 부산도시철도 2호선 양산회차선 분기기 개량공사 구간의 노후 목침목을 폐플라스틱을 재활용한 자원순환형 복합재 침목으로 교체한 모습. 부산교통공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산도시철도 2호선 양산회차선 분기기 개량공사 구간의 노후 목침목을 폐플라스틱을 재활용한 자원순환형 복합재 침목으로 교체한 모습. 부산교통공사 제공

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부산교통공사가 폐플라스틱을 재활용해 만든 친환경 복합재 침목을 국내 최초로 선로에 적용하며 친환경 철도 인프라 구축에 나섰다.공사는 도시철도 2호선 양산회차선 분기기 구간의 노후 침목을 자원순환형 복합재 침목으로 교체하는 개량 공사를 완료했다고 8일 밝혔다. 개량 공사에는 한국철도기술연구원이 지난해 개발한 유리섬유 보강 열가소성 복합재 침목을 사용했다.그동안 분기기와 이음매 등 선로의 특수 구간에는 절단, 천공 등 작업이 쉬운 목침목을 주로 사용했다. 하지만 목침목을 방부 처리하는 과정에서 환경 문제가 생길 수 있고, 장기간 사용하면 부패, 열화 등이 일어나 유지관리가 어려운 단점이 있어 대체 침목 필요성이 꾸준히 제기됐다.이번에 적용한 자원순환형 복합재 침목은 폐플라스틱을 재활용해 만든 복합소재로, 기존 목침목과 비슷한 수준의 가공성, 시공 편의성을 가지고 있다. 200만 회 이상 반복 하중 시험에서 구조적 손상 없이 성능을 유지해 안정성과 유지관리성도 높다.공사 관계자는 “폐플라스틱을 고부가가치 자재로 재활용해 철도 현장에 적용했다는 점에서 의미가 크다. 앞으로도 시민 안전을 최우선으로 친환경 신기술을 적극 도입해 지속 가능한 도시철도를 만들어 가겠다”고 밝혔다.