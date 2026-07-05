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가락동도매시장 찾은 김세훈 화천군수…“농민들 정성이 제값 받게”

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-07-05 10:27
수정 2026-07-05 10:27
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가격 동향 살피고 농산물 홍보
“마케팅 강화…전량 판매 목표”

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김세훈 강원 화천군수가 3일 밤 서울 가락동 농산물도매시장에서 마이크를 잡고 화천산 농산물을 홍보하고 있다. 화천군 제공
김세훈 강원 화천군수가 3일 밤 서울 가락동 농산물도매시장에서 마이크를 잡고 화천산 농산물을 홍보하고 있다. 화천군 제공


강원 화천군은 김세훈 군수가 지난 3일 밤 서울 가락동 농산물도매시장에서 세일즈 활동을 벌였다고 5일 밝혔다.

도매시장에서 경매대에 올라 마이크를 잡은 김 군수는 “화천 농업인들이 지금 이 시간에도 최고 품질의 농산물을 출하하기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 우리 농민들의 정성을 잘 살펴 좋은 가격을 매겨 달라. 군수가 방문해서 가격이 올라간다고 하면, 매일이라도 가락동을 찾겠다”고 당부했다.

그는 화천의 대표 농산물인 오이, 애호박의 포장과 신선도를 꼼꼼히 살폈고, 대형 청과업체 대표들을 만나 가격 동향과 유통환경도 점검했다.

도매시장에는 군의회 조웅희 의장·이선희 부의장, 민연홍 농협화천군지부장, 김명규 화천농협 조합장, 오흥선 간동농협 조합장 등이 동행했다. 조 의장은 “최고 품질의 화천 농산물이 제값을 받을 수 있도록 각별히 살펴달라”고 요청했다.

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김 군수가 취임하며 새롭게 출범한 민선 9기 군은 농가 소득 증대를 위해 판로 개척과 마케팅, 유통 시스템 개선에 집중할 계획이다. 김 군수는 “농축산물 전량 판매를 목표로 산천어축제와 파크골프 등 보유한 자산을 활용해 파격적 마케팅을 전방위적으로 확대할 것”이라며 “농산물 가격안정기금까지 조성해 안정적이고, 예측 가능한 영농환경을 조성하겠다”고 밝혔다.
화천 김정호 기자
세줄 요약
  • 가락동도매시장 찾아 화천 농산물 세일즈 활동
  • 경매대 발언으로 농민 정성의 제값 형성 당부
  • 판로 개척·마케팅·가격안정기금 추진 계획
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