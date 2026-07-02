전재수, 민선 9기 시민 안전 첫 행보 ‘장마 대비 현장점검’

이미지 확대 부산 암남동 위험주택 붕괴 현장 찾은 전재수 부산시장. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 암남동 위험주택 붕괴 현장 찾은 전재수 부산시장. 부산시 제공

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전재수 부산시장은 2일 민선 9기 시민 안전을 위한 첫 행보로 부산 서구 암남동 위험주택 붕괴 현장을 찾아 붕괴 원인과 응급조치 상황, 주민 대피 현황을 직접 점검했다.전 시장은 추가 붕괴 위험 여부와 철거 계획, 인근 주민 안전 확보 대책 등을 확인하는 한편 추가 피해가 발생하지 않도록 철저한 안전관리를 당부했다.이어 시청 재난안전대책본부에서 장마 대비 특별 점검 회의를 주재하며 하천 재해 예방, 지하차도 안전관리, 산사태 대비체계, 연안 방재 대책 등 주요 풍수해 대응체계를 종합 점검했다.전 시장은 점검 회의에서 “민선 9기 모든 정책은 시민 안전이 최우선으로 전제되어야 한다”라며 “위험징후가 보이면 시민에게 즉각 알리고 관계기관 간 긴밀한 협업을 통해 선제적 주민 대피와 신속한 통제를 시행해달라”라고 전했다.