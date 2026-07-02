부드러운 백사장… 사천 남일대 ‘여름 힐링’

경남 사천 남일대해수욕장

이미지 확대 경남 사천의 유일한 지정 해수욕장이자 여름 힐링 명소인 남일대해수욕장이 10일 관광객을 맞는다.

사천시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경남 사천의 유일한 지정 해수욕장이자 여름 힐링 명소인 남일대해수욕장이 10일 관광객을 맞는다.

사천시 제공

세줄 요약 사천시 대표 여름 관광지인 남일대해수욕장이 10일 개장해 8월 23일까지 45일간 운영한다. 수심이 완만하고 모래가 부드러워 가족 관광객이 많이 찾는 곳이다. 올해는 안전을 최우선으로 2중 안전로프, 부표, AED 등 시설을 보강하고 구조 인력도 늘린다. 남일대해수욕장 10일 개장, 45일간 운영

완만한 수심·부드러운 백사장, 가족 관광지

안전시설 보강·유관기관 협력 체계 구축

2026-07-02 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 사천시 대표 여름 관광지인 남일대해수욕장이 오는 10일 개장해 8월 23일까지 45일간 운영된다. 사천시 향촌동에 있는 남일대해수욕장은 사천 유일의 지정 해수욕장이다. 수심이 완만하고 모래가 부드러워 가족 단위 관광객이 많이 찾는다. 반달형 해안선과 빼어난 경관으로도 유명하며 신라 말 학자 최치원이 절경에 감탄해 이름을 지었다는 이야기가 전해진다.사천시는 올해 안전관리를 최우선 과제로 정하고 시설과 인력을 대폭 보강한다. 수영 가능 구역은 길이 170m, 폭 90m 규모로 운영되며 경계 구간에는 2중 안전로프와 부표 등을 설치한다.해파리 방지막, 자동심장충격기(AED), 인명구조함, 감시탑 등 안전시설도 개장 전 설치를 마칠 예정이다. 안전관리 인력 13명은 수상 오토바이와 구조장비를 활용해 구조 활동에 나선다.사천해양경찰서는 해상 순찰과 인명사고 예방을 지원하고 사천소방서는 응급환자 이송과 구조 활동을 맡는다. 사천경찰서는 질서 유지와 범죄 예방에 나서며 사천시보건소도 의료 인력과 응급 의약품을 지원한다. 시는 운영 기간 행정봉사실을 운영해 관광객 불편 사항을 처리할 계획이다. 주차장 232면과 화장실, 샤워장, 음수대 등 편의시설도 촘촘히 갖췄다. 또 8월 2~3일에는 해수욕장 일원에서 ‘청년 트로트 가요제’를 개최, 관광객들에게 다양한 즐길 거리를 제공할 예정이다.박동식 사천시장은 “남일대해수욕장은 아름다운 자연경관과 가족 친화적인 환경을 갖춘 사천의 대표 여름 관광지”라며 “안전한 물놀이 환경 조성과 편의시설 확충으로 시민과 관광객 모두가 만족할 수 있는 해수욕장을 만들겠다”고 말했다.