국민의힘 차기 대구시당위원장에 김승수 의원 내정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

국민의힘 차기 대구시당위원장에 김승수 의원 내정

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-08-31 16:12
수정 2026-08-31 16:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 김승수 의원, 국민의힘 대구시당위원장 내정
  • 지역 의원들 연찬회서 추대 뜻 모아
  • 권영진 사퇴로 선출 일정 한 달 이상 지연
이미지 확대
김승수 국민의힘 의원. 연합뉴스
김승수 국민의힘 의원. 연합뉴스


국민의힘 차기 대구시당위원장에 김승수 의원(대구 북구을)이 내정됐다.

31일 국민의힘 대구시당에 따르면 지역 국회의원들은 지난 27일 열린 국민의힘 의원 연구 모임(연찬회)에서 김 의원을 차기 대구시당위원장으로 추대하는 데 뜻을 모았다.

이에 따라 대구시당은 이날 선거관리위원회 회의와 후보자 등록 공고 등 시당위원장 선출을 위한 공식 절차에 들어갔다. 김 의원이 단독으로 입후보하면 다음 달 5일쯤 운영위원회를 열고 공식 의결할 예정이다.

당초 차기 대구시당위원장에는 재선의 권영진(대구 달서병) 의원이 추대될 예정이었다. 하지만 권 의원이 지난달 정점식 원내대표와 ‘멱살 논란’을 빚으면서 스스로 후보에서 물러났다. 따라서 차기 시당위원장 선출이 한 달 이상 미뤄졌다.

재선인 김 의원은 현재 국민의힘 원내운영수석부대표도 맡고 있다. 이 때문에 시당위원장을 맡게 되면 겸직으로 인한 부담이 클 수도 있다는 우려도 나왔으나 ‘고생을 마다하지 않겠다’는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로