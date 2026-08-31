한국야구 씹어 먹는 약관의 스타들 [박현진의 클리닝타임]

세줄 요약 한국 야구의 약관 스타들이 리그를 흔들고 있다. 두산 최민석은 투심과 커터를 앞세워 13승과 평균자책점 2.61로 MVP급 활약을 펼치고, SSG 김민준은 늦은 데뷔 뒤 무실점 호투로 신인왕 후보에 올랐다. KIA 박재현과 두산 박준순도 타선에서 존재감을 키우고 있다. 두산 최민석, 투심·커터로 13승 맹활약

SSG 김민준, 늦은 데뷔 뒤 신인왕 경쟁

KIA 박재현·두산 박준순, 타선 존재감

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이미지 확대 두산 최민석이 30일 키움을 상대로 선발 등판해 6이닝을 1실점으로 틀어막고 마운드에서 내려오며 세리머니를 펼치고 있다. 이날 호투로 시즌 13승째를 거둔 최민석은 다승 선두를 내달렸다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 최민석이 30일 키움을 상대로 선발 등판해 6이닝을 1실점으로 틀어막고 마운드에서 내려오며 세리머니를 펼치고 있다. 이날 호투로 시즌 13승째를 거둔 최민석은 다승 선두를 내달렸다. 두산 베어스 제공

이미지 확대 최민석이 30일 키움 타자들을 상대로 힘차게 볼을 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 최민석이 30일 키움 타자들을 상대로 힘차게 볼을 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공

이미지 확대 SSG 김민준이 25일 한화와의 홈경기에서 전력을 다해 볼을 뿌리고 있다. SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 SSG 김민준이 25일 한화와의 홈경기에서 전력을 다해 볼을 뿌리고 있다. SSG 랜더스 제공

이미지 확대 SSG 김민준이 25일 한화와의 홈경기에서 전력을 다해 볼을 뿌리고 있다. SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 SSG 김민준이 25일 한화와의 홈경기에서 전력을 다해 볼을 뿌리고 있다. SSG 랜더스 제공

이미지 확대 KIA 박재현 KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 박재현 KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 두산 박준순이 30일 키움과의 홈경기 1회말 무사 1, 2루서 좌월 2루타를 터뜨린 뒤 힘차게 베이스를 돌고 있다. 박준순의 2루타는 이날 결승타가 됐다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 박준순이 30일 키움과의 홈경기 1회말 무사 1, 2루서 좌월 2루타를 터뜨린 뒤 힘차게 베이스를 돌고 있다. 박준순의 2루타는 이날 결승타가 됐다. 두산 베어스 제공

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만 스무살은 ‘약관’(弱冠)이라고 한다. ‘관’은 관례를 치르고 성인이 됐음을 뜻한다. 그러나 ‘약’은 여전히 무르익지 않은 어린나이란 얘기다. 옛 어른들은 서른은 돼야 올곧게 일어나 웅지를 펼 수 있다고 봤다. 서른을 ‘이립’(而立)이라 부른 이유다.21세기에도 크게 다르지 않다. 성년의 기준은 만 19세지만 20대는 성숙의 단계로 진입하기 직전의 푸릇푸릇한 청춘이다. 이제 막 세상으로 뛰어들어 좌충우돌하며 스스로를 더 단단하게 채워가는 시기다. 더 큰 꿈을 만날 수 있어 밝고 희망차다. 약관을 맞은 야구선수들의 활약상을 지켜보는 즐거움이 특별한 것도 그래서다. 그들이 ‘이립’을 맞고 ‘불혹’을 지날 때까지의 기대치를 포함하기에 더 설렌다.고졸 2년차에 리그 정상급 스타로 발돋움해 한국 야구의 미래를 밝히고 있는 약관의 스타로는 두산 최민석이 첫 손으로 꼽힌다. 최민석은 가능성을 보여주긴 했지만 ‘특급’이라고 평가할 만한 수준은 아니었다. 구속혁명의 시대에 최고 구속 150km에도 미치지 못하는 평범한 직구로는 냉혹한 프로무대에서 살아남을 수 없었다. 애초에 직구(포심 패스트볼)을 던지지 않는 독특한 피칭 디자인도 그렇게 탄생했다. 슬라이더보다 꺾이는 각은 작지만 포심에 가까운 스피드를 내는 투심 패스트볼을 가다듬어 주무기로 장착했다.데뷔 시즌이던 지난해 17경기에서 3승 3패 평균자책점 4.40의 성적을 거뒀다. 그런데 최민석의 재능 가운데 가장 출중했던 것은 ‘습득력’이었다. 겨우내 투심과 반대 방향으로 꺾이는 커터를 갈고 닦더니 올시즌엔 투심과 커터를 자유자재로 구사하며 승승장구했다. 30일 키움 히어로즈와의 홈경기에 선발 등판해 6이닝을 1실점으로 틀어막으며 올시즌 가장 먼저 13승째(3패)에 입맞춤한 투수가 됐다. 다승 단독 1위를 내달리고 있을 뿐만 아니라 승률도 0.813으로 1위다. 평균자책점은 2.61로 팀 선배 곽빈에 이어 2위에 올라있고 탈삼진 부문에서도 8위(114개)에 랭크돼 있다. 시즌 MVP 후보로도 손색이 없을 정도의 맹활약이다.SSG 김민준은 출발이 항상 늦었다. 재미삼아 시작한 야구에 푹 빠져 야구부가 있는 중학교를 찾아다니느라 유급을 했다. 그 때문에 동년배들보다 1년 늦게 프로무대에 뛰어들게 됐다. 신인이지만 스프링캠프부터 될성부른 떡잎으로 대접받았다. 선발 한 자리를 꿰차며 데뷔 시즌을 맞을 것으로 보였으나 개막 직전 어깨부상으로 전열에서 이탈하고 말았다.6월 9일에야 뒤늦은 데뷔전을 치렀다. 당시 선두를 달리던 LG 트윈스를 상대로 3과 3분의2이닝 동안 5실점하며 시작부터 패배의 쓴맛을 봤다. 조금씩 투구이닝을 늘려가며 잠재력을 뿜어내더니 7월 7일에는 두산과의 원정경기에서 6이닝을 무실점으로 막아 첫 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하)에 첫 승을 기록했다. 7월 23일 롯데 자이언츠전 이후 6경기는 3승 무패 평균자책점 1.80으로 날아올랐다. 김광현의 뒤를 이을 SSG의 차세대 토종 에이스라는 평가 속에 한화 허인서, LG 문정빈과 함께 시즌 막바지 강력한 신인왕 후보로 떠올랐다.지난 25일 한화 이글스와의 홈경기에서는 역대 고졸 신인선수 연속 QS 기록에 단 1이닝이 모자라 아쉬움을 삼켰다. 이날 QS를 기록했다면 1994년 주형광(당시 롯데)이 기록한 6경기 연속 QS와 어깨를 나란히 할 수 있었다. 그러나 SSG 벤치는 1-1로 팽팽하게 맞서던 6회부터 김민준을 내리고 불펜을 가동했다. 5회까지 92개의 공을 던져 더 이상 마운드를 맡기기엔 무리라고 판단했다. SSG는 6회말 6점을 쓸어담아 결국 7-1로 이겼다.마운드에 최민석과 김민준이 있다면 야수들 가운데선 KIA 타이거즈의 재간둥이 박재현과 두산의 차세대 거포 박준순이 돋보인다.박재현은 타율 0.292에 15홈런 62타점을 기록하며 타선에 활력을 불어넣고 있다. 도루 19개를 기록할 정도로 빠른 발까지 갖춰 리드오프로 맹활약을 펼친다. 지난해 58경기에서 수비 실력은 증명했지만 62타수 5안타 타율 0.081의 빈타에 허덕였던 박재현의 눈부신 반전 드라마다. 20홈런-20도루가 가능한 리드오프 외야수로 이미 대체불가 선수의 영역에 들어간 팀 선배 김도영의 뒤를 따르고 있다. 붙임성도 좋아 선배들의 사랑은 물론 팬 사이에서도 폭발적인 인기를 누릴 정도로 스타성이 풍부하다.첫 풀타임 시즌이라 체력저하가 우려됐지만 오히려 후반기 성적이 더 좋다. 전반기 82경기에서 8홈런, 39타점을 기록했는데 후반기 27경기에서 홈런 7개를 쏘아올렸고 타점도 23점을 쓸어담았다. 후반기 성적만으로는 김도영(12개), 해럴드 카스트로(9개)에 이어 팀내 홈런 3위에 해당한다. 타점 역시 나성범(28점) 카스트로(25점) 김도영(24점)에 이어 팀내 4위다.84경기에서 타율 0.311을 기록중인 박준순은 규정타석만 채우면 단숨에 타격 11위에 이름을 올리게 된다. 홈런 16개를 쏘아올렸고 56타점을 거둬들이며 팀의 중심타선을 지키고 있다. 홈런과 타점은 양의지(19홈런, 68타점)에 이어 팀내 2위다. 시즌 중반의 부상 공백이 무색하다.무엇보다 박준순을 돋보이게 하는 것은 무지막지한 클러치 능력이다. 결승타가 11개나 된다. 지난 11일에는 한화와의 홈경기에서 3-3으로 맞선 7회말 3점홈런을 터뜨렸다. 20세 29일의 나이로 결승타 10개를 채워 종전 기록(20세 1개월) 보유자인 강백호의 눈 앞에서 보란듯 신기록을 수립했다. 30일 키움전에서도 1회 무사 1, 2루서 좌월 2루타로 결승타점을 거뒀다. 클러치 상황이 되면 더 집중력이 생기고 공도 잘 보인다는 박준순이다.