“천안시민 누구나 5만 5000원 혜택”, 천안사랑카드 10% 확대

세줄 요약 천안시가 9월 한 달간 천안사랑카드 캐시백 지급 한도를 월 40만 원에서 50만 원으로 높인다. 10% 캐시백은 그대로 적용돼 최대 5만 5000원 혜택을 받을 수 있다. 추석과 K-컬처박람회에 맞춰 가계 부담을 덜고 지역 소상공인 매출을 늘리려는 조치다. 캐시백 한도 상향, 월 40만 원서 50만 원으로 확대

10% 지급률 유지, 최대 5만 5000원 혜택 제공

추석·박람회 맞춰 가계 부담 완화와 매출 증대

이미지 확대 충남 천안시 지역화폐 ‘천안사랑 카드’. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안시 지역화폐 ‘천안사랑 카드’. 시 제공

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충남 천안시는 9월 한 달간 천안사랑카드 캐시백 지급 한도를 기존 월 40만 원에서 50만 원으로 상향 조정한다고 31일 밝혔다.10%의 캐시백 지급률이 그대로 적용돼 9월 한 달간 최대 5만 5000원의 캐시백 혜택을 받는다.이번 한도 상향은 추석 명절과 K-컬처박람회 개최에 맞춰 가계 부담을 덜고 소상공인 매출을 늘리기 위해 마련됐다.시는 국·도비 교부 상황에 맞춰 지원 규모를 탄력적으로 조정할 방침이다.장기수 시장은 “천안사랑카드를 중단 없이 운영해 지역경제 활성화를 적극적으로 이끌겠다”고 말했다.