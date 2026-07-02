‘3일간의 워터밤’… 장수 계곡으로 떠나요

전북 장수 쿨밸리페스티벌

이미지 확대 지난해 8월에 열린 ‘제3회 장수 쿨밸리페스티벌’에서 아이들이 송어잡기를 하고 있다.

장수군 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 8월에 열린 ‘제3회 장수 쿨밸리페스티벌’에서 아이들이 송어잡기를 하고 있다.

장수군 제공

세줄 요약 전북 장수군 번암면 방화동자연휴양림에서 17일부터 19일까지 제4회 장수 쿨밸리 페스티벌이 열린다. 올해는 여름 황금연휴에 맞춰 시기를 7월로 앞당겼고, 계곡 물놀이와 EDM 공연을 결합한 ‘쿨밸리 밸리밤’, 송어잡이, 에어풀장, 지역 특산품 판매부스가 함께 운영된다. 장수 쿨밸리 페스티벌 17~19일 개최

계곡 물놀이와 EDM 결합한 밸리밤 운영

송어잡이·에어풀장·지역부스 함께 마련

2026-07-02 16면

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‘푸른 숲 사이로 흐르는 맑은 계곡물, 한낮의 더위를 식혀주는 시원한 물놀이, 그리고 여름밤을 들썩이게 하는 음악과 축제가 있는 곳.’전북 장수군 번암면 방화동자연휴양림은 바다의 파도 대신 계곡의 물소리가 반겨주고 뜨거운 모래사장 대신 울창한 숲그늘이 쉬어가라고 손짓한다. 여름 장수의 매력은 바로 이 청량함에 있다.장수군의 대표 여름 축제인 ‘제4회 장수 쿨밸리 페스티벌’이 오는 17일부터 19일까지 사흘간 번암면 방화동자연휴양림 일원에서 열린다. ‘자연이 품은 계곡, 행복이 머무는 하루’를 슬로건으로 내건 올해 축제는 장수의 청정 자연과 시원한 계곡을 활용한 체험형 축제로 꾸며진다. 특히 올해는 제헌절부터 이어지는 여름 황금연휴가 새롭게 열리면서 군은 8월 초 극성수기였던 기존 개최 시기를 7월로 앞당겼다.축제의 대표 콘텐츠는 단연 ‘쿨밸리 밸리밤’이다. EDM(전자댄스음악) 공연과 물놀이를 결합한 프로그램으로, 음악에 맞춰 물줄기가 쏟아지고 관객들이 함께 뛰어노는 장수식 워터파티다.아이들을 위한 즐길 거리도 풍성하다. 차가운 계곡물 속에서 맨손으로 송어를 잡는 짜릿한 경험과 에어풀장, 계곡 물놀이는 아이들에게 여름의 재미와 맛을 선사할 예정이다.축제장에는 장수몰 홍보 및 이벤트, 장수 로컬 부스, 장수 한우 판매점 등이 함께 운영된다. 관내 주민이 체험과 판매에 참여하는 상생형 축제가 될 예정이다. 군 관계자는 “자연이 품은 계곡에서 열리는 장수 쿨밸리 페스티벌은 복잡한 도심을 벗어나 진짜 여름을 만날 기회”라고 말했다.