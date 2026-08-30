“사실상 팀킬” 주거지 옆 탄약고 ‘대폭발’ 79명 사상…젤렌스키도 격노 [배틀라인]

10명 숨져 책임자 2명 구금했는데

또 軍탄약고 폭발 참사…79명 사상

주거지에 군사적 목표물 설치 비난

[배틀라인 3줄 요약]

● 러시아 드론 공격 뒤 우크라이나 수도 키이우 외곽 밀라의 군 탄약 저장고가 폭발해 최소 37명이 숨졌다.

● 지난 7월에도 키이우 외곽 비슈네베의 무기창고 폭발로 10명이 숨졌고, 우크라이나 보안국은 부적합한 시설에 허가 없이 탄약을 보관한 책임을 물어 방산기업 관계자 2명을 구금한 바 있다.

● 젤렌스키 대통령이 당시 책임자 처벌과 유사 시설 점검을 요구했지만 두 달도 안 돼 비슷한 참사가 되풀이되자 우크라이나 총리는 이를 “범죄적 과실”이라고 비판했고, 당국은 다시 탄약 저장과 관리 책임을 수사하고 있다.

이미지 확대 29일(현지시간) 우크라이나 당국과 로이터통신 등에 따르면 전날 밤 키이우주 부차구 밀라 마을의 군 탄약 저장시설이 러시아 드론 공격을 받은 뒤 화재와 대규모 유폭이 발생했다. 사망자는 당초 27명에서 최소 37명으로 늘었고, 어린이 4명을 포함해 42명이 다쳤다. 주민 381명이 대피했으며 주변 주택 약 50채와 노인·장애인 보호시설 등이 파손됐다. 2026.8.29 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 우크라이나 당국과 로이터통신 등에 따르면 전날 밤 키이우주 부차구 밀라 마을의 군 탄약 저장시설이 러시아 드론 공격을 받은 뒤 화재와 대규모 유폭이 발생했다. 사망자는 당초 27명에서 최소 37명으로 늘었고, 어린이 4명을 포함해 42명이 다쳤다. 주민 381명이 대피했으며 주변 주택 약 50채와 노인·장애인 보호시설 등이 파손됐다. 2026.8.29 텔레그램

29일(현지시간) 우크라이나 당국과 로이터통신 등에 따르면 전날 밤 키이우주 부차구 밀라 마을의 군 탄약 저장시설이 러시아 드론 공격을 받은 뒤 화재와 대규모 유폭이 발생했다. 사망자는 당초 27명에서 최소 37명으로 늘었고, 어린이 4명을 포함해 42명이 다쳤다. 주민 381명이 대피했으며 주변 주택 약 50채와 노인·장애인 보호시설 등이 파손됐다. 2026.8.29 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 우크라이나 당국과 로이터통신 등에 따르면 전날 밤 키이우주 부차구 밀라 마을의 군 탄약 저장시설이 러시아 드론 공격을 받은 뒤 화재와 대규모 유폭이 발생했다. 사망자는 당초 27명에서 최소 37명으로 늘었고, 어린이 4명을 포함해 42명이 다쳤다. 주민 381명이 대피했으며 주변 주택 약 50채와 노인·장애인 보호시설 등이 파손됐다. 2026.8.29 텔레그램

이미지 확대 29일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 러시아의 드론 공격 이후 검은 연기가 치솟고 있다. 우크라이나 당국은 이날 새벽 키이우 외곽의 한 창고가 러시아 드론 공격을 받아 대형 화재와 폭발이 발생했으며, 이로 인해 주민 수백 명이 대피했다고 밝혔다. 2026.8.29 키이우 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 러시아의 드론 공격 이후 검은 연기가 치솟고 있다. 우크라이나 당국은 이날 새벽 키이우 외곽의 한 창고가 러시아 드론 공격을 받아 대형 화재와 폭발이 발생했으며, 이로 인해 주민 수백 명이 대피했다고 밝혔다. 2026.8.29 키이우 AFP 연합뉴스

이미지 확대 29일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 러시아의 공습 이후 연기가 치솟고 있다. 우크라이나 당국은 이날 새벽 키이우 외곽의 한 창고가 러시아 드론 공격을 받아 대형 화재와 폭발이 발생했으며, 주민 수백 명이 대피했다고 밝혔다. 2026.8.29 키이우 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 러시아의 공습 이후 연기가 치솟고 있다. 우크라이나 당국은 이날 새벽 키이우 외곽의 한 창고가 러시아 드론 공격을 받아 대형 화재와 폭발이 발생했으며, 주민 수백 명이 대피했다고 밝혔다. 2026.8.29 키이우 AFP 연합뉴스

이미지 확대 29일(현지시간) 우크라이나 키이우주에서 러시아의 드론 공격을 받은 현장 인근으로 차량 한 대가 지나가고 있다. 공격 지점에서는 연기가 치솟고 있다. 2026.8.29 키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 우크라이나 키이우주에서 러시아의 드론 공격을 받은 현장 인근으로 차량 한 대가 지나가고 있다. 공격 지점에서는 연기가 치솟고 있다. 2026.8.29 키이우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 28일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우 외곽에서 러시아의 드론 공격으로 파괴된 창고에 불이 나 소방관들이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.8.28 키이우 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 28일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우 외곽에서 러시아의 드론 공격으로 파괴된 창고에 불이 나 소방관들이 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.8.28 키이우 AP 연합뉴스

이미지 확대 29일(현지시간) 우크라이나 키이우주 밀라 마을에서 러시아의 공격으로 창고가 피격된 뒤 폭발이 발생해 차량과 주변 건물들이 파손돼 있다. 현장에는 키이우와 지토미르까지의 방향과 거리를 알리는 도로 표지판도 보인다. 2026.8.29 밀라 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 우크라이나 키이우주 밀라 마을에서 러시아의 공격으로 창고가 피격된 뒤 폭발이 발생해 차량과 주변 건물들이 파손돼 있다. 현장에는 키이우와 지토미르까지의 방향과 거리를 알리는 도로 표지판도 보인다. 2026.8.29 밀라 AP 연합뉴스

이미지 확대 29일(현지시간) 우크라이나 키이우주 밀라 마을에서 러시아의 공격으로 창고가 피격된 뒤 폭발이 발생해 주변 시설이 파손돼 있다. 2026.8.29 밀라 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 우크라이나 키이우주 밀라 마을에서 러시아의 공격으로 창고가 피격된 뒤 폭발이 발생해 주변 시설이 파손돼 있다. 2026.8.29 밀라 AP 연합뉴스

이미지 확대 29일(현지시간) 우크라이나 키이우주 밀라 마을에서 러시아의 공격으로 창고가 피격된 뒤 폭발이 발생한 현장을 경찰관들이 살펴보고 있다. 2026.8.29 밀라 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 우크라이나 키이우주 밀라 마을에서 러시아의 공격으로 창고가 피격된 뒤 폭발이 발생한 현장을 경찰관들이 살펴보고 있다. 2026.8.29 밀라 AP 연합뉴스

29일(현지시간) 우크라이나 당국과 로이터통신 등에 따르면 전날 밤 키이우주 부차구 밀라 마을의 군 탄약 저장시설이 러시아 드론 공격을 받은 뒤 화재와 대규모 유폭이 발생했다. 사망자는 당초 27명에서 최소 37명으로 늘었고, 어린이 4명을 포함해 42명이 다쳤다. 주민 381명이 대피했으며 주변 주택 약 50채와 노인·장애인 보호시설 등이 파손됐다. 2026.8.29 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 우크라이나 당국과 로이터통신 등에 따르면 전날 밤 키이우주 부차구 밀라 마을의 군 탄약 저장시설이 러시아 드론 공격을 받은 뒤 화재와 대규모 유폭이 발생했다. 사망자는 당초 27명에서 최소 37명으로 늘었고, 어린이 4명을 포함해 42명이 다쳤다. 주민 381명이 대피했으며 주변 주택 약 50채와 노인·장애인 보호시설 등이 파손됐다. 2026.8.29 텔레그램

세줄 요약 러시아 드론 공격 뒤 키이우 외곽 밀라 마을의 군 탄약 저장시설이 폭발해 최소 37명이 숨지고 42명이 다쳤다. 주민 381명이 대피했고 주택과 보호시설도 파손됐다. 젤렌스키 대통령은 주거지 인근 탄약 보관을 강하게 비판했다. 키이우 외곽 군 탄약 저장시설 대규모 유폭

최소 37명 사망, 42명 부상과 주민 대피

젤렌스키·총리, 주거지 인근 보관 강력 비판

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러시아 드론 공격 뒤 우크라이나 수도 키이우 외곽의 군 탄약 저장시설에서 대규모 유폭이 발생해 최소 37명이 숨졌다. 지난 7월에도 키이우 외곽 무기창고가 러시아 공격 뒤 폭발해 10명이 숨졌고, 방산기업 책임자 2명이 직무상 과실 혐의로 구금됐다. 당시 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 책임자 처벌과 유사 시설 점검을 요구했지만 두 달도 안 돼 비슷한 참사가 다시 발생했다.29일(현지시간) 우크라이나 당국과 로이터통신 등에 따르면 전날 밤 키이우주 부차구 밀라 마을의 군 탄약 저장시설이 러시아 드론 공격을 받은 뒤 화재와 대규모 유폭이 발생했다. 사망자는 당초 27명에서 최소 37명으로 늘었고, 어린이 4명을 포함해 42명이 다쳤다. 주민 381명이 대피했으며 주변 주택 약 50채와 노인·장애인 보호시설 등이 파손됐다.희생자 가운데는 현장 지원에 나섰던 드미트리우카 지역 자치단체장 타라스 디디치도 포함됐다. 구조·수색 작업이 계속되고 있어 사망자는 더 늘어날 수 있다.젤렌스키 대통령은 추가 대국민 연설에서 이번 사고를 “폭발물을 사람들 바로 옆에 보관한 이들의 끔찍한 과실”이라고 규정했다. 그는 “첫 타격 지점은 애초 그곳에 있어서는 안 될 방위전력의 탄약 저장시설이었다”며 “포탄과 지뢰, 다른 탄약과 드론이 유폭했다”고 밝혔다. 이어 지난 7월 비슈네베 참사를 거론하며 “또 이런 범죄가 발생한 것은 절대 용납할 수 없다”고 말했다.우크라이나군 총참모부는 참사의 “근본 원인은 러시아”라고 강조하면서도 민간 주거지와 사람들이 머무는 장소 근처에 탄약창고를 설치해서는 안 된다고 밝혔다. 이 같은 장소에 무기와 탄약창고를 설치하지 못하도록 한 우크라이나군 총사령관의 지시도 현재 유효하다고 확인했다. 검찰과 경찰, 우크라이나 보안국(SBU)은 탄약 저장과 관리 책임에 대한 직무상 과실 혐의를 수사하고 있다.비슷한 참사는 지난 7월 6일 키이우 서쪽 비슈네베에서도 발생했다. 러시아 공격으로 무기를 보관하던 창고에 불이 붙은 뒤 2차 폭발이 이어져 10명이 숨지고 주택 수백채가 파손됐다.SBU는 수사 결과 해당 시설이 애초 탄약 보관용으로 설계되지 않았으며 필요한 허가도 없이 사용됐다고 밝혔다. 생산담당 부대표는 주거지역 바로 옆의 부적합한 창고에 탄약을 보관하도록 한 것으로 조사됐다. SBU는 방산기업 대표와 생산담당 부대표를 직무상 과실 혐의로 구금했다.젤렌스키 대통령도 당시 법률과 최고사령관 참모부 결정이 위반됐다고 지적했다. 그는 관련자 처벌과 다른 유사 시설에 대한 점검을 요구하고 “우크라이나에는 무기와 탄약을 보관하기 위한 지정시설이 있으며 주거지역과 떨어져 있도록 마련돼 있다”고 밝혔다.세르히 코레츠키 우크라이나 총리는 이번 참사 직후 비슈네베 사건을 거론하며 “비슈네베의 끔찍한 참사에서 아무런 교훈도 얻지 못했다”고 비판했다.그는 “전면전 5년째에 같은 실수를 반복하는 것은 범죄적 과실”이라며 관련자 전원을 엄중히 처벌할 것을 수사당국에 요구했다.