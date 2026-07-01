[포토] 장맛비에 한산한 해운대해수욕장

세줄 요약 7월 첫날 충청 남부 이남에 비가 내리며 중부지방도 장마철에 들어갔다. 제주와 남부지방은 전날부터 많은 비가 내려 올해 장마 시작일이 제주·남부 6월 30일, 중부 7월 1일로 기록됐다. 제주에는 강풍과 풍랑도 예상된다. 7월 첫날 중부지방 장마철 진입

제주·남부지방 많은 비와 강풍

서울·경기북부 오후 소나기 예보

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7월 첫날 충청 남부 이남으로 비가 내리겠다.정체전선상 저기압이 예상보다 발달하면서 이날 충청에 비가 내려 중부지방도 장마철에 들어서겠다.제주와 남부지방은 전날부터 비가 내려 올해 장마 시작일이 6월 30일, 중부지방은 7월 1일이 됐다. 장마 시작일은 추가 분석을 거쳐 조정될 수 있다.제주는 1973년 이후 3번째, 남부지방과 중부지방은 각각 6번째로 장마가 늦게 시작했다. 지난해엔 모두 6월 중순에 장마가 시작한 점에서 장마의 양상이 점차 들쑥날쑥해지고 있다.제주와 전남, 경남 남해안 쪽에는 전날부터 이미 많은 비가 내렸다.제주 한라산 진달래밭엔 전날부터 이날 오전 8시까지 222.0㎜, 전남 완도군 보길도에는 109.5㎜, 제주 서귀포시 성산읍에는 95.0㎜, 전남 강진군에는 74.2㎜, 광주엔 57.9㎜ 비가 온 것으로 집계됐다.제주는 이날 밤, 호남·경북남부·경남은 저녁, 충청남부는 낮까지 비가 이어지겠다.이날 더 내릴 비의 양은 제주(북부 제외) 30∼80㎜(산지 최고 120㎜ 이상), 전남남부·부산·경남남해안·제주북부 20∼60㎜(전남남부서해안·남부남해안 최고 80㎜ 이상), 광주·전남북부 5∼40㎜, 울산·경남내륙 5∼30㎜, 전북남부 5∼20㎜, 대구·경북남부 5∼10㎜, 전북북부 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남남부·충북남부 5㎜ 미만이다.제주엔 많은 비가 더 내리는 데 더해 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍도 불겠다. 남해안에도 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎 강풍이 부는 곳이 있겠다.바다의 경우 제주남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다에 이날 밤까지 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다. 나머지 제주해상(북부앞바다 제외)과 남해동부안쪽먼바다 등도 점차 풍랑이 거세지면서 풍랑특보가 내려질 수 있겠다.장맛비를 피한 서울·인천·경기북부와 강원중·북부내륙엔 오후 들어 각각 5∼60㎜와 5∼40㎜ 소나기가 쏟아질 때가 있겠다. 대기 상층에 찬 공기가 자리한 가운데 하층 공기가 햇볕에 뜨거워지면서 불안정이 초래될 것이기 때문이다.내륙은 이날 낮에도 기온이 30도 이상으로 오르는 곳이 많겠다.체감온도는 중부내륙에서 33도 안팎, 나머지 지역에선 31도 안팎까지 오르겠다.전국 낮 최고기온은 22도에서 33도 사이에 분포할 것으로 예상된다.