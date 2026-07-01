서해선·인천1호선 장애…퇴근길 시민 불편

세줄 요약 1일 퇴근길 서해선과 인천지하철 1호선에서 잇따라 장애가 발생해 시민 불편이 이어졌다. 서해선은 능곡역 인근 전기 공급 장애로 상하행 열차를 교대로 운행했고, 인천1호선은 신연수역 정차 열차의 출입문 고장으로 승객들이 모두 내려 다음 열차로 갈아탔다. 두 기관은 원인을 조사할 방침이다. 서해선 능곡역 인근 전기 공급 장애 발생

인천1호선 신연수역 열차 출입문 고장

퇴근길 시민 불편, 원인 조사 방침

이미지 확대 인천지하철 1호선 신연수역. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인천지하철 1호선 신연수역. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1일 퇴근길 서해선과 인천지하철 1호선 열차에 장애가 발생해 시민들이 불편을 겪었다.한국철도공사 등에 따르면 이날 오후 6시 3분쯤 서해선 고양시 덕양구 능곡역에서 서울 김포공항역 하행선에 전기 공급 장애가 발생했다.한국철도공사 측은 초기 대응팀을 출동시켜 긴급 조치에 나서는 한편, 해당 구간 상행선을 이용해 상하행 열차를 교대로 운행 중이다. 다만 해당 구간의 경의·중앙선은 정상 운행 중이다.오후 6시 30분쯤에는 인천지하철 1호선 신연수역에 정차한 인천시청역 방면 전동차 출입문 1개가 고장 났다. 이 고장으로 8량짜리 열차에 타고 있던 승객들이 모두 내려 다음 열차로 갈아탔다.한국철도공사와 인천교통공사는 장애 원인을 조사할 방침이다.