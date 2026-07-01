경찰, ‘김예지 의원 장애 비하 논란’ 박민영·감동란 검찰에 송치

“장애인 할당이 너무 많다…오히려 기득권” 발언

‘장기 등 이식 관한 법률’ 허위사실 유포 혐의도

이미지 확대 박민영 국민의힘 미디어대변인. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 박민영 국민의힘 미디어대변인. 서울신문

세줄 요약 경찰이 김예지 국민의힘 의원의 시각장애를 비하한 혐의를 받는 박민영 미디어대변인과 유튜버 감동란을 명예훼손·모욕·장애인차별금지법 위반 혐의로 검찰에 넘겼다. 두 사람은 지난해 유튜브 방송에서 김 의원을 겨냥한 비하성 발언과 허위 발언을 한 혐의를 받는다. 경찰, 김예지 의원 비하 논란 관련 송치

박민영·감동란, 명예훼손·모욕 등 혐의

유튜브 발언·허위 주장 둘러싼 고소와 경고

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김예지 국민의힘 의원의 시각장애를 비하한 혐의를 받는 박민영 국민의힘 미디어대변인과 유튜버 감동란(본명 김소은)이 검찰에 넘겨졌다.1일 서울 영등포경찰서는 박 대변인과 김씨를 정보통신망법상 명예훼손과 모욕, 장애인차별금지법 위반 등 혐의로 지난달 29일 서울남부지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.이들은 지난해 11월 김씨의 유튜브 라이브 방송에서 시각장애인인 김 의원에 대한 비하성 발언을 주고받은 혐의를 받는다. 당시 방송에서 박 대변인은 “장애인 할당이 너무 많다”, “눈이 불편한 것을 제외하면 기득권”이라는 취지로 발언해 논란을 빚었다. 김씨는 “(김 의원이) 장애인인 걸 천운으로 알아야 한다”며 “장애 없는 남자였으면 오체분시됐을 것” 등의 발언을 이어갔다.박 대변인은 김 의원이 발의했다가 철회한 ‘장기 등 이식에 관한 법률’ 개정안을 두고 “지자체가 가족 동의 없이 장기를 적출하는 것과 연관이 있다”는 취지의 허위 발언을 한 혐의도 받는다.이에 김 의원은 법률 개정안에 관한 발언 등이 허위사실 유포라며 박 대변인을 경찰에 고소했다. 아울러 제3자가 두 사람을 장애인차별금지법 위반·모욕 혐의로 고발한 것으로 전해졌다.논란이 확산하자 박 대변인은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “국민의힘 비례대표 당선권에 장애인이 3명 배정된 점을 지적한 것”이라며 “김 의원이 비례대표로만 두 번 당선돼 과대표 됐다는 취지였다”고 해명했다. 국민의힘 지도부는 박 대변인에게 엄중 경고하고 당직자 전원에게 언행 유의를 당부했다.