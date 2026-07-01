집 나간 ‘고양고양이’가 돌아왔다…“이렇게나 기쁘다니” 네티즌 반색

고양시 마스코트로 전국구 인기

2022년 이후 사라져…“돌려달라” 시민들 호소

민경선 신임 고양시장 공약에 ‘귀환’

이미지 확대 경기 고양시의 마스코트 ‘고양고양이’가 1일 고양시 공식 유튜브 채널에 올라온 영상에 모습을 드러냈다. 자료 : 고양특례시 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 경기 고양시의 마스코트 ‘고양고양이’가 1일 고양시 공식 유튜브 채널에 올라온 영상에 모습을 드러냈다. 자료 : 고양특례시 유튜브

이미지 확대 경기 고양시 공식 홈페이지에 소개된 ‘고양고양이’ 이미지. 자료 : 고양시 닫기 이미지 확대 보기 경기 고양시 공식 홈페이지에 소개된 ‘고양고양이’ 이미지. 자료 : 고양시

이미지 확대 민경선 신임 고양시장이 6·3 지방선거 당시 ‘고양고양이’ 캐릭터와 함께 사진을 찍고 있다. 자료 : 민경선 고양시장 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 민경선 신임 고양시장이 6·3 지방선거 당시 ‘고양고양이’ 캐릭터와 함께 사진을 찍고 있다. 자료 : 민경선 고양시장 인스타그램

세줄 요약 고양시 마스코트 고양고양이가 3년여 만에 공식 유튜브 영상으로 돌아왔다. 대형 탈을 쓴 사람이 기타를 치며 개사곡을 부르자 댓글이 쏟아졌고, 시민들은 반가움과 함께 굿즈 제작도 요청했다. 고양시 마스코트 고양고양이 공식 복귀

유튜브 영상 공개 뒤 네티즌 반응 폭발

신임 시장 공약과 맞물린 캐릭터 부활

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경기 고양시의 마스코트로 ‘전국구’ 사랑을 받았던 ‘고양고양이’가 돌아왔다. 고양시의 공식 유튜브 채널을 통해서다.고양시는 1일 공식 유튜브 채널에 고양고양이가 출연한 50초 분량의 영상을 공개했다. 영화 ‘와일드 씽’에서 배우 오정세가 연기한 가수 최성곤의 노래 ‘니가 좋아’를 고양고양이가 부르는 모습이다.고양고양이는 인공지능(AI) 생성 이미지나 애니메이션이 아닌, 누군가가 고양고양이의 대형 탈을 쓴 모습으로 영상에 등장했다. 고양고양이는 기타를 연주하며 “고양이 좋아”, “나를 예뻐해줘서 좋아”, “고양고양이 좋아”, “고양시 좋아”로 개사한 노래를 불렀다.영상에는 공개된 지 3시간여 만에 50여 개의 댓글이 달렸다. 네티즌들은 “다른 지역의 마스코트가 돌아온 게 이렇게 반가울 일인가”, “돌아와줘서 고마워”, “고양고양이 굿즈도 만들어달라” 등의 반응을 보였다.고양시 유튜브 채널 또한 프로필 사진으로 고양고양이 이미지를 내걸며 고양고양이의 ‘귀환’을 알렸다.2012년 고양시의 마스코트로 처음 등장한 고양고양이는 귀여운 고양이 이미지와 지역의 이름이 어우러져 고양시민들을 넘어 네티즌들의 폭넓은 사랑을 받았다.고양시는 고양고양이와 함께 문장 끝을 ‘고양’으로 끝내는 일명 ‘고양체’를 SNS에 활용해 마케팅 효과를 톡톡히 봤다. 특정 지방자치단체의 마스코트가 전국구로 이름을 알린 이례적인 사례이자, 지자체 마케팅의 ‘모범 사례’로 회자돼 왔다.고양고양이는 시 공식 SNS는 물론 지역 내 현수막과 지역화폐 카드에 모습을 드러내는가 하면 각종 굿즈로도 출시됐다.그러나 고양고양이는 2022년 이후 시의 공식 채널에서 자취를 감췄다. 지역사회에서는 고양시장이 바뀐 뒤 전임 시장 체제에서 사용된 마스코트가 사라진 게 아니냐는 추측이 나왔다. 이에 고양시 안팎에서는 지자체 마케팅의 성공 사례였던 고양고양이를 돌려달라는 목소리가 커졌다.고양고양이가 고양시민들의 품으로 돌아온 건 민경선 신임 시장 당선이 계기가 됐다. 민 시장은 선거 과정에서 “고양고양이를 지우는 건 시민의 추억을 훼손하고 행정의 연속성을 파괴하는 것”이라며 고양고양이의 부활을 공약으로 내걸었다.민 시장은 공약으로 이용객이 적은 기존 교외선 역 하나를 ‘고양고양이역’이라는 이름의 관광역사로 조성하는 방안을 내놓기도 했다. 이어 지역의 캐릭터를 보존하는 조례 제정, 고양이 브랜드를 살리는 관광·굿즈·창업 정책 등도 내걸었다.