“제발 개똥 ㄴㄴ” 얼마나 버려댔길래… 편의점 쓰레기통에 붙은 안내문 화제 [이슈픽]

세줄 요약 인천의 한 편의점 쓰레기통에 ‘제발 개똥 ㄴㄴ 버리지 마요’라는 안내문이 붙어 온라인에서 화제가 됐다. 글쓴이는 얼마나 많이 버렸으면 이런 문구까지 붙었겠냐며 놀랐고, 네티즌들도 카페와 ATM에서도 비슷한 일을 겪었다고 공감했다. 편의점 쓰레기통에 개똥 금지 안내문 부착

온라인서 사진 확산, 황당하다는 반응

카페·ATM 등 유사 경험 댓글 이어짐

이미지 확대 인천의 한 편의점에 반려견 배설물을 버리지 말아 달라는 안내문이 붙어 온라인에서 화제가 되고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인천의 한 편의점에 반려견 배설물을 버리지 말아 달라는 안내문이 붙어 온라인에서 화제가 되고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’ 캡처

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인천의 한 편의점에 반려견 배설물을 버리지 말아 달라는 안내문이 붙어 온라인에서 화제가 되고 있다.온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’(펨코)에는 지난 29일 ‘우리 아파트 앞 편의점 근황’이라는 제목의 글과 함께 사진 한 장이 올라왔다.공유된 사진에는 편의점 내 쓰레기통에 ‘제발 개똥 ㄴㄴ(노노) 버리지 마요’라고 적힌 종이가 붙은 모습이 담겼다.글쓴이는 “개똥을 편의점 쓰레기통에 버린다는 건 진짜 상상도 못 했다”며 “얼마나 많이 버리면 ‘제발 ㄴㄴ’(라는 안내문까지 붙었겠나)”라고 말했다.사진을 접한 네티즌들은 “길거리 쓰레기통을 괜히 없애는 게 아니다”, “진짜 정신 나간 사람들 많구나”, “진짜 미개하다”, “상상을 초월한다” 등 놀랍다는 반응을 보였다.비슷한 경험을 했다는 네티즌들의 댓글도 이어졌다.한 네티즌은 “편의점 아르바이트 3년 했었는데 남녀 가리지 않고 개똥 진짜 많이 버린다. 20~40대 젊은 층이 대부분이었다”고 회상했다.다른 네티즌들도 “예전에 나 일하던 데서도 ‘버리지 말라’고 하니까 ‘일반 쓰레기통인데 왜 버리면 안 되냐고 본사에 항의하겠다’고까지 하더라”, “카페에서 일했었는데 꽃 있는 화단에 개똥 버려도 되냐고 묻는 사람도 있었다”, “은행 무인 현금자동입출금기(ATM) 쓰레기통에 가면 많이들 버린다. 여름에 가면 냄새난다” 등 댓글을 달았다.