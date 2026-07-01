고려대 박물관, ‘초고령사회’ 화두 던진 특별전 내일 개막

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고려대학교 박물관이 오는 2일부터 9월 12일까지 박물관 기획전시실에서 특별전 ‘老年(노년)을 넘어 熟年(숙년)의 시간’을 개최한다고 1일 밝혔다. 대학 박물관이 초고령사회라는 현대적 화두를 전통문화의 시선으로 조명하는 것은 이번이 처음이다.이번 전시는 ‘나이 듦’을 삶의 끝이 아닌 경험과 지혜가 무르익는 ‘숙년(熟年)’의 시간으로 바라본다. 이경윤의 ‘산수인물화첩’, ‘삼강행실도’, ‘오륜행실도’ 등 회화와 고문헌, 공예품 105건이 한자리에 모인다.전시는 총 5개 주제로 구성됐다. 신선과 장생문 중심의 이상적인 노년상뿐 아니라, 박지원의 ‘연암집’ 등을 통해 질병·빈곤·외로움 등 조선 시대 노년의 현실과 국가 돌봄 문화까지 깊이 있게 조명한다. 특히 지난 5월 후손이 기증해 이번에 처음 일반에 공개되는 ‘조정진 초상’ 등 사대부들의 품격 있는 노년 문화를 담은 초상화도 만나볼 수 있다.전시 공식 개막식은 오는 7일 오후 3시에 열린다.