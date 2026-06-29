‘민생 회복’에 드라이브 건 속초…전 시민에 지원금 ‘20만원’

1호 공약 새달 즉시 시행
강원 속초시가 민생 경제 살리기에 총력을 쏟고 있다. 6·3지방선거에서 3선에 성공한 이병선 시장이 1호 공약으로 내건 전 시민 민생회복지원금을 민선 9기 출범과 동시에 지급하고, 각종 행사도 열며 민생 경제 회복을 꾀하고 있다.
잇단 축제로 상권 활성화
시는 민생회복지원금을 다음 달 20일 지급할 예정이라고 29일 밝혔다. 앞서 지난 17일 시의회는 이명애 부의장이 대표 발의한 지원금 지원 조례안을 원안 가결했다. 24일에는 지원금 지급 예산 159억원이 포함된 제3회 추가경정예산안이 시의회를 통과했다.
지원금은 1인당 20만 원이고, 지난달 31일 기준 시에 주민등록을 둔 시민이면 성별, 연령, 소득, 재산과 무관하게 모두 받을 수 있다. 지원금 효과를 극대화하기 위해 속초에서만 사용할 수 있는 지역화폐인 속초사랑상품권으로 지급한다.
시는 지역 내 소비를 촉진하기 위해 관광객을 불러모으는 축제도 잇달아 개최하고 있다. 실향민축제가 지난 12~13일 엑스포광장에서 뮤지컬 공연, 영화 상영, 노래자랑, 이북 음식 시식회 등으로 진행됐고, 19일에는 속초시립박물관 단오 민속체험행사, 20일에는 강원민예총 주최·주관 예술축전이 열렸다.
지난 10~14일에는 속초관광수산시장에서 수산물, 수산가공식품을 구매한 소비자에게 구매액에 따라 1만~2만 원 상당의 온누리상품권을 주는 환급행사가 열리기도 했다.
한편 이 시장은 행정력 낭비와 시정 공백 최소화를 위해 인수위원회를 구성하지 않고, 시정 구호도 민선 8기 ‘시민은 하나로, 속초는 미래로’를 그대로 사용하기로 했다.
김길영 서울시의원, 제12대 서울시의회 국민의힘 교섭단체 대표의원 당선
서울시의회 국민의힘을 이끌 새 사령탑으로 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)이 낙점됐다. 김 위원장은 지난 25일 열린 제12대 서울시의회 국민의힘 교섭단체 대표의원 선거에서 치열한 경합 끝에 신임 원내 대표의원으로 최종 당선됐다. 김 당선자는 제11대 서울시의회 도시계획균형위원회 위원장을 역임하며 도시계획과 주택정책, 서울 균형발전 등 굵직한 지역 현안을 안정적으로 이끌어왔다. 특히 합리적인 조정과 소통을 기반으로 ‘정책 중심의 위원회’를 운영하며, 현장에 실효성 있는 대안을 제시하는 등 선 굵은 의정활동을 펼쳤다는 평가를 받는다. 특히 김 의원은 토지거래허가제 해제를 골자로 한 의정활동에 총력을 기울여 왔다. 아울러 국제교류복합지구 및 창동아레나 개발 등 주요 도시계획 사업의 신속한 추진을 비롯해, 감사의 정원 조성, 남산 곤돌라 사업 등 시정 현안을 적극 뒷받침했다. 이외에도 공공기여 정책 및 DDP·청년 정책 활성화를 주도하며 민선 8기 오세훈 서울시장의 핵심 비전인 ‘서울의 글로벌 TOP3 도시 도약’을 견인하는 데 앞장섰다. 이번 선출은 제12대 서울특별시의회 출범을 앞두고 변화된 의회 환경 속에서 당내 화합을 이끌고 정책 경쟁력을 높
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이병선 강원 속초시장은 10일 시청에서 민선 9기 시정 운영 방향을 발표했다. 속초시 제공
세줄 요약
- 전 시민 1인당 20만원 지원금 지급 결정
- 조례·추경 통과로 다음 달 20일 집행 예정
- 축제·환급행사로 지역 소비 진작 병행
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