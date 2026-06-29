경북, 안동 백자리 ‘제2호 산림경영특구’ 지정…산불 피해 복구 본격화

경북도, 의성 점곡 이어 2호 특구…소득창출 지원

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세줄 요약 경북도가 지난해 대형 산불로 송이산이 전소된 안동시 길안면 백자리 372㏊를 제2호 산림경영특구로 지정했다. 특구는 단순 복구를 넘어 임업 생산·가공·유통과 산촌 관광을 연계해 소득을 키우는 모델이다. 안동시산림조합이 사업을 맡고, 소득 수종 조림과 시설·장비 지원도 이뤄진다. 안동 백자리 372㏊, 제2호 특구 지정

산불 피해 송이산 복구와 소득 전환 추진

임업·가공·유통·관광 연계 모델 도입

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경북도는 지난해 3월 발생한 대형 산불로 주 소득원이던 송이산이 전소되는 피해를 본 안동시 길안면 백자리 산 45번지 일원 372㏊(50필지)를 ‘제2호 산림경영특구’로 지정·고시했다고 29일 밝혔다.특구는 산불 피해 산림을 단순히 복구하는 데 그치지 않고 임업 생산·가공·유통, 산촌 관광을 연계해 소득 중심의 융복합 산림경영 모델로 전환하는 사업이다. 사업 시행은 안동시산림조합이 맡는다.지역 여건에 맞는 소득 수종 조림 사업을 비롯해 산림경영 시설·장비, 산림사업, 임산물 가공·유통·판매 등 산림경영 전반에 대한 지원을 받을 수 있다.길안면은 전체 면적의 약 80%가 임야인 대표적인 산악지역이며 백자리는 소나무림이 잘 보존돼 품질 좋은 자연산 송이가 생산되는 지역이었다.하지만 2025년 발생한 초대형 산불로 주민들의 주요 소득 기반인 송이산이 모두 불에 탔다.도는 지난 3월에는 의성군 점곡면 일원을 제1호 산림경영특구로 지정했다.최순고 경북도 산림자원국장은 “산불로 훼손된 송이 생산 기반을 대신할 새로운 소득원을 마련하고 주민들에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있게 하겠다”며 “경영 주체가 사업을 원활히 추진할 수 있도록 국비 확보 등 필요한 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.