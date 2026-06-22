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연천 파크골프대회 전국 최강 가렸다

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2026-06-22 23:59
수정 2026-06-22 23:59
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연천 파크골프대회 전국 최강 가렸다
연천 파크골프대회 전국 최강 가렸다 22일 경기 연천군 군남면 연천파크골프장에서 열린 ‘2026 연천 전국파크골프대회’ 시상식에서 남녀 개인전 입상자들이 기념촬영을 하고 있다. 연천군체육회와 서울신문이 공동 주최한 이번 대회에는 전국에서 2153명이 예선에 참가했으며, 360명이 결선에 올라 전날 포함 이틀간 총 72홀 스트로크 방식으로 최강자를 가렸다. 남녀 개인전 입상자 46명에게 총상금 5500만원이 수여됐다. 남자부에서는 이영일 선수가 226타로, 여자부에서는 이다경 선수가 237타로 1위를 차지해 각 1000만원의 우승 상금을 받았다.
한상봉 기자

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22일 경기 연천군 군남면 연천파크골프장에서 열린 ‘2026 연천 전국파크골프대회’ 시상식에서 남녀 개인전 입상자들이 기념촬영을 하고 있다. 연천군체육회와 서울신문이 공동 주최한 이번 대회에는 전국에서 2153명이 예선에 참가했으며, 360명이 결선에 올라 전날 포함 이틀간 총 72홀 스트로크 방식으로 최강자를 가렸다. 남녀 개인전 입상자 46명에게 총상금 5500만원이 수여됐다. 남자부에서는 이영일 선수가 226타로, 여자부에서는 이다경 선수가 237타로 1위를 차지해 각 1000만원의 우승 상금을 받았다.

2026-06-23 23면
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