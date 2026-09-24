구미, 추석 연휴 응급실 3곳 24시간 운영…소아진료도 유지

달빛어린이병원·공공심야약국도 운영…27일까지 비상 진료

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세줄 요약 구미시는 추석 연휴 첫날부터 27일까지 비상 진료체계를 가동했다. 순천향대 구미병원, 구미차병원, 구미강동병원 응급실이 24시간 운영되고, 소아·신생아 진료와 달빛어린이병원, 심야약국도 함께 유지했다. 추석 연휴 비상 진료체계 가동

응급실 3곳 24시간 운영

소아·신생아 진료와 약국 유지

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경북 구미시는 추석 연휴 첫날부터 오는 27일까지 응급의료기관과 문 여는 병의원, 약국을 중심으로 비상 진료체계를 운영한다고 24일 밝혔다.연휴 기간 ▲순천향대학교 구미병원 ▲ 차의과학대학교 부속 구미차병원 ▲구미강동병원 등 3곳은 24시간 응급실을 운영한다.소아·신생아 진료체계도 유지한다.순천향대 구미병원 ‘365 소아 청소년진료센터’는 연휴에도 소아청소년과 전문의가 24시간 상주하며 소아 응급환자를 진료한다.구미차병원 ‘구미+ 신생아 집중치료센터’는 고위험 신생아 입원 치료와 24시간 응급분만을 이어가 산모와 신생아의 응급상황에 대응한다.경증 소아 환자를 위한 외래진료도 계속된다.옥계·형곡·구미연합 소아청소년과의원 등 3개 의료기관이 연합 운영하는 ‘달빛어린이병원’은 추석 당일을 제외한 연휴 기간 진료한다. 협력 약국도 진료 일정에 맞춰 운영해 처방 의약품 조제를 지원한다.야간 의약품 구입을 위한 공공심야약국인 선산 희망약국은 추석 당일을 포함한 연휴 기간 매일 오후 8시부터 11시까지 운영한다.연휴 기간 문을 여는 의료기관과 약국 정보는 구미시청과 구미보건소 홈페이지, 응급의료 포털(e-gen.or.kr), ‘응급 의료정보제공’ 앱에서 확인할 수 있다.구급 상황관리센터(119), 보건 복지상담센터(129), 지자체콜센터(120)를 통해서도 진료 기관과 약국 정보를 안내받을 수 있다.김장호 구미시장은 “시민들이 건강하고 편안한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 의료 현장을 세심하게 살피겠다”고 말했다.