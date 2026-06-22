‘2030 세계 100대 창업도시’ 도약… 울산 본격 시동

울산시, 22일부터 7월 7일까지 57개사 모집

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세줄 요약 울산시가 2030년 세계 100위권 창업도시 도약을 위해 2026년 창업도시 조성 프로젝트 참여 기업을 7월 7일까지 모집한다. 선정 기업에는 최대 4억원의 사업화 자금과 창업 프로그램을 지원하고, 제조 AI 실증 기반으로 지역 대기업과 스타트업의 협업을 추진한다. 2030 세계 100위권 창업도시 도약 시동

창업도시 조성 프로젝트 참여 기업 모집

제조 AI 실증 기반·사업화 자금 지원

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울산시가 2030년 세계 100위권 창업도시로 도약하기 위한 본격적인 시동을 건다.시는 지역 주력산업의 혁신을 이끌 유망 스타트업을 선발해 사업화 자금과 창업 프로그램을 전폭 지원하는 ‘2026년 창업도시 조성 프로젝트’ 참여 기업을 22일부터 7월 7일까지 모집한다고 밝혔다.이번 사업은 지난 4월 정부가 발표한 ‘창업도시 조성 프로젝트’의 후속 조치다.시는 현대자동차, HD현대중공업, SK에너지, 에쓰오일 등 지역 대기업의 현장 수요와 스타트업의 신기술을 연결해 실증과 사업화를 동시에 추진하는 ‘제조 인공지능(AI) 실증 기반’ 모델 구축에 역량을 집중할 방침이다. 이를 위해 울산창조경제혁신센터, 울산과학기술원(UNIST), 지역 앵커기업 등이 참여하는 추진단을 운영하고 사업화·연구개발(R＆D)·투자 등 정부 창업지원을 유기적으로 연계한다.공모 분야는 ‘투자연계형 창업패키지’와 ‘지역창업패키지’ 등 2개 부문으로 총 57개 사를 선발한다. 선정된 기업은 기업당 최대 4억원의 사업화 자금을 지원받는다. 협약 기간은 8월부터 내년 3월까지다. 특히 울산의 3대 중점 분야인 미래 모빌리티, 친환경·에너지, AI 관련 기업에는 서류평가 가점을 부여해 지역 주력산업과 시너지를 낼 기술 기반 스타트업을 집중적으로 육성한다.신청은 정부 창업지원 통합 플랫폼인 ‘K-스타트업’ 누리집에서 온라인으로 가능하며, 최종 선정은 서류 및 발표평가를 거쳐 7월 말 확정된다.시 관계자는 “이번 프로젝트를 통해 유망 스타트업을 대거 발굴해 제조 AI 기반의 글로벌 창업도시로 도약하는 발판을 마련하겠다”고 밝혔다.