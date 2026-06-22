스포츠·관광 인프라 넓히는 인제…“지역경제 활력”

종합운동장 막바지 공사

스마트힐링센터 연말 완공

이미지 확대 강원 인제군인 건설 중인 종합운동장 조감도. 인제군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제군인 건설 중인 종합운동장 조감도. 인제군 제공

이미지 확대 강원 인제군 스마트힐링센터 조감도. 인제군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제군 스마트힐링센터 조감도. 인제군 제공

세줄 요약 인제군이 3선에 성공한 최상기 군수의 공약에 맞춰 체육과 관광시설 확충에 속도를 낸다. 11월 준공 예정인 종합운동장은 도민체전 개최를 앞두고 지역경제와 스포츠 마케팅의 거점이 될 전망이다. 스마트 힐링센터와 한계산성 탐방로도 연내 완공·개방을 목표로 한다. 종합운동장 11월 준공, 도민체전 준비

스마트 힐링센터 건립, 체류형 관광 강화

한계산성 탐방로 개방, 역사관광 확대

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6·3지방선거에서 3선에 성공한 최상기 강원 인제군수가 후보 시절 약속한 체육과 관광시설 확충에 박차를 가하고 있다.군은 종합운동장을 오는 11월 준공한다고 22일 밝혔다. 2023년 9월 첫 삽을 뜬 종합운동장 조성 공사는 현재 80%에 가까운 공정률을 보이고 있다. 배선과 관로 설치, 조경 등 막바지 공사가 한창이다. 인제읍 남북리에 들어서는 종합운동장은 10만 8712㎡의 부지에 연면적 2만 5900㎡ 규모의 그라운드, 육상 트랙, 관람석 5000석을 갖춘 주경기장과 보조경기장으로 이뤄진다.종합운동장은 대한육상연맹의 공인 경기장 시설 기준에 부합해 완공 뒤 대규모 체육대회를 치를 수 있다. 이미 지난해 2028 강원도민체육대회 개최지로 선정됐다. 1966년 시작된 도민체전이 인제에서 열리는 것은 사상 처음이다. 김춘미 군 체육청소년과장은 “종합운동장은 지역경제 활성화와 스포츠 마케팅의 중심축이 될 것”이라고 전했다.군은 청정 자연과 첨단 기술을 결합한 휴양지인 스마트 힐링센터도 건립 중이다. 힐링센터는 북면 용대리에 지상 2층 연면적 769㎡ 규모로 연말 완공된다. 1층은 미디어아트로 마치 숲속에 있는 듯한 느낌을 주는 스마트포레스트와 풋스파카페, 2층은 AI(인공지능) 만해 한용운 선생과 가상으로 차담을 나눌 수 있는 다도체험실과 워케이션(휴가지 원격근무) 공간으로 꾸며진다. 군은 힐링센터가 설악산, 백담사, 만해마을 등과 시너지 효과를 내며 체류형 관광을 활성화할 것으로 기대하고 있다.한계산성 탐방로도 연내 개방된다. ‘천년의 요새’로 불리는 한계산성은 고려시대 몽고군에 맞서 싸워 이긴 승전지로 안산(해발 1430m) 서북능선 동남쪽과 동서쪽에 걸쳐 약 7㎞ 규모로 조성된 석축산성이다. 군은 2009년 119억원을 들여 탐방로를 정비하고, 탐방센터와 주차장을 짓는 한계권역 역사문화관광자원 조성 사업을 추진해왔다. 군 관계자는 “역사문화 관광지로 자리 잡을 수 있도록 남은 절차를 차질 없이 진행하겠다”고 말했다.